PUBG के भारतीय वर्जन का ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू, BGMI के इवेंट में मिलेंगे 6 लाख के इनाम

PUBG Mobile-maker Krafton kicks off Battlegrounds Mobile India: देशभर में लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) ने भारत में अपने पहले ई-स्पोर्ट्स इवेंट का एलान किया है. इवेंट गेम के मेकर्स Krafton के लिए पहला है, जब PUBG मोबाइल की जगह इस नई गेम को रि-लॉन्च किया गया है. कंपनी ने एलान किया कि इवेंट शोकेस की तरह होगी. इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इवेंट दो दिनों का होगा- 8 जुलाई (गुरुवार) और 9 जुलाई (शुक्रवार). इवेंट में करीब 18 प्रोफेशनल एस्पोर्ट्स टीमें होंगी जिनके बीच BGMI बैटल रॉयाल गेम में मुकाबला होगा. इवेंट का आधिकारिक तौर पर नाम BGMI लॉन्च पार्टी होगा. यह आज लाइव हो गया है और शुक्रवार तक चलेगा.

इवेंट के टीजर्स के मुताबिक, सबसे लोकप्रिय PUBG मोबाइल टीम्स और प्लेयर्स को इसमें लॉन्च किया जाएगा. इवेंट में Maxtern और Dynamo जैसे प्लेयर्स शामिल होंगे. इवेंट में भाग लेने लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, Krafton ने एलान किया है कि इवेंट के विजेताओं और रनर-अप को 6 लाख रुपये के कैश प्राइज दिए जाएंगे.

इवेंट इस बात के ट्रेलर के तौर पर भी काम करेगा, कि भविष्य में BGMI द्वारा किए जाने वाले इवेंट कैसे होंगे. PUBG मोबाइल, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया था, कई इवेंट को आयोजित करती थी, जिसमें कई स्पॉन्सर द्वारा होस्ट किए जाने वाले थर्ड पार्टी टूर्नामेंट शामिल थे. BGMI को देश में कुछ दिन पहले लॉन्च के बाद से देश में बेहद अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसलिए Krafton PUBG बैनर के तहत होने वाले इवेंट्स और प्रतिद्वंद्वी गेम्स को BGMI के साथ जारी रखेगी. BGMI ने अपने लॉन्च के बाद से देश में 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किए हैं.

