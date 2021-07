PUBG के इंडियन वर्जन Battlegrounds Mobile India के मैचों का एलान, विजेताओं को मिलेगे एक करोड़ रुपये

PUBG Mobile-maker Krafton announce Battlegrounds Mobile India Series: PUBG मोबाइल के इंडियन वर्जन बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) की लॉन्चिंग के बाद अब Krafton ने बैटलग्राउंड इंडिया सीरीज (Battlegrounds Mobile India 2021) को पेश करने का ऐलान किया है. इसके मैचों में 1 करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. Krafton के मुताबिक यह प्राइज मनी इस सीरीज के 16 विजेता टीमों के बीच बंटेगी. कंपनी ने कहा है कि इस इवेंट के लिए एक अलग वेबसाइट भी लॉन्च की गई है. 4 जुलाई को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग के बाद कंपनी की ओर से होस्ट किया जाने वाला यह पहला esports tournament है.

यह सीरीज तीन महीनों तक चलेगी. इस सीरीज के गेम में हिस्सा लेने वाले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से शुरू होगा. जहां तक इस सीरीज के मॉडल का सवाल है तो इसमें पांच स्टेज होंगे ये हैं. 1. In-Game Qualifiers 2. Online Qualifiers 3. Quarter Finals 4. Semi Finals 5. Grand Finals. In-Game Qualifiers 2 अगस्त को शुरू होगा और आठ अगस्त तक चलेगा. Online Qualifiers 17 अगस्त से शुरू होगा और 12 सितंबर तक चलेगा. क्वार्टर फाइनल 16 सितंबर को शुरू होगा और 26 सितंबर को खत्म होगा. सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल 30 सितंबर और 10 अक्टूबर के बीच होगा.

PUBG के भारतीय वर्जन का ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू, BGMI के इवेंट में मिलेंगे 6 लाख के इनाम

रजिस्ट्रेशन कराने वाले खिलाड़ियों को अपनी रजिस्टर्ड टीम के साथ मिलकर in-game qualifier round में 15 मैच खोलने होंगे. टॉप दस मैच परफॉरमेंस के आधार पर 1024 टीमों के चयन का आधार बनेंगे. ये टीमें सीरीज के अगले राउंड के मैच खेलेंगी. क्वार्टर फाइनल में 64 टीमें क्वालिफाई करेंगी. क्वार्टर फाइनल के लिए 24 और सेमीफाइनल के लिए 16 टीमों का चयन होगा. इन्हीं के बीच ग्रैंड फाइनल होगा. इन टीमों के बीच एक करोड़ की ईनामी राशि बंटेगी. इससे पहले बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) ने भारत में अपने पहले ई-स्पोर्ट्स इवेंट का एलान किया था. इवेंट गेम के मेकर्स Krafton के लिए पहला है, जब PUBG मोबाइल की जगह इस नई गेम को री-लॉन्च किया गया है. कंपनी ने एलान किया कि इवेंट शोकेस की तरह होगी.

