Battlegrounds Mobile India का बीटा वर्जन अब उपलब्ध, जानें कैसे करें डाउनलोड

Battlegrounds Mobile India Available: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का बीटा वर्जन अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने अभी लोगों के लिए इसका आधिकारिक वर्जन जारी नहीं किया है, लेकिन यूजर्स अब इस गेम को बीटा प्रोग्राम में साइन इन करके एक्सेस कर सकते हैं. जो लोग इस गेम में रूचि रखते हैं, वे इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड साइज करीब 700MB है, इसलिए डाउनलोड करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके फोन के पर्याप्त स्टोरेज स्पेस है.

अगर वेबसाइट में आता है कि बीटा प्रोग्राम फुल है, तो आप कुछ घंटों बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं. कंपनी ने कहा है कि जल्दी एक्सेस लेकर की गई प्रगति को गेम के फाइनल वर्जन में आगे दिया जाएगा जिसमें इन गेम पर्चेजेज शामिल हैं. पूरे दिन के दौरान जल्दी एक्सेस के स्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसका लिंक समान रहेगा.

व्यक्ति गेम की APK और OBB फाइल का इस्तेमाल करके भी डाउनलोड कर सकता है. एक बार गेम को डाउनलोड करने के बाद, आपको नया अकाउंट बनाना होगा क्योंकि आप अपने पुराने PUBG मोबाइल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे. हालांकि, गेम की मदद से आप अपने PUBG अकाउंट के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. नया अकाउंट बनाने के बाद आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा. प्लेयर्स को नया यूजरनेम बनाना होगा क्योंकि गेम में पुराने यूजरनेम मंजूर नहीं किए जाएंगे. गेम में आप अपने फेसबुक, प्ले गेम्स और दूसरे अकाउंट्स का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं.

यह बात ध्यान देने वाली है कि जिन लोगों ने गूगल प्ले का इस्तेमाल करके PUBG में लॉग इन किया है, वे डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे. गेम में जिक्र है कि गूगल ने एमबेडेड ब्राउजर से साइन इन को सपोर्ट नहीं करता है.

भारतवंशी सत्या नडेला की तरक्की, CEO के बाद अब Microsoft के चेयरमैन बने

स्टेप 1: आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और फिर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के टेस्टिंग पेज पर जाना है. इसका लिंक ये है- https://play.google.com/apps/testing/com.pubg.imobile/join. लिंक को खोलने के बाद, बीटा प्रोग्राम को ज्वॉइन करें.

स्टेप 2: एक बार बीटा टेस्टर बनने के बाद, आपको गूगल प्ले पर गेम डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा. यह ध्यान रखें कि आप इसी लिंक पर जाकर बीटा वर्जन को किसी भी समय पर छोड़ सकते हैं.

स्टेप 3: एक बार डाउनलोड लिंक पर टैप करने पर, आपको गेम के पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

स्टेप 4: अब इंस्टॉल बटन पर टैप करें और फिर गेम डाउनलोड होना शुरू कर देगा. एक बार डाउनलोड पूरा होने के बाद, आप लॉगइन करके बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को खेल सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.