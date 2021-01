Bajaj Pay: Paytm और Google Pay से मुकाबले को तैयार Bajaj Finance, यूजर्स को मिलेगा एक और पेमेंट ऑप्शन

Bajaj Pay: डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इस सेग्मेंट की दिग्गज कंपनियों पेटीएम (Paytm) और गूगल पे (Google Pay) को टक्कर देने के लिए बजाज फाइनेंस ने बजाज पे (Bajaj Pay) लांच करने की घोषणा की है. बजाज फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2021 तक वह डिजिटल पेमेंट ऐप बजाज पे लांच करेगी. इस ऐप के जरिए यूजर्स को यूपीआई, पीपीआई, ईएमआई कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की सुविधा मिलेगी. कंपनी ने कहा है कि वह यूजर्स के अलावा कारोबारियों के लिए भी बजाज पे ऐप डेवलप करेगी.

इसके अलावा बजाज फाइनेंस अपनी समूह कंपनियों के लिए 5 प्रोपरायटी मार्केटप्लेस ईएमआई स्टोर, इंश्योरेंस मार्केटप्लेस, इंवेस्टमेंट मार्केटप्लेस, बीएफ हेल्थ और ब्रोकिंग ऐप लाने जा रही है. कंपनी ने ग्राहकों की जरूरत की सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 अन्य ऐप इकोसिस्टम से पार्टनरशिप भी करने की बात कही है. इससे ग्राहक कंपनी के कोर बिजनस से भी जुड़े रहेंगे.

डिजिटल पेमेंट ऐप बजाज ऐप के अलावा बजाज फाइनेंस अपने बिजनस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 4 प्रॉडक्टिविटी ऐप्स डेवलप कर रही है. कंपनी का दावा है कि सेल्स वन ऐप, मर्चेंट ऐप, कलेक्शंस ऐप और पार्टनर ऐप के जरिए कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा मई 2021 तक इन ऐप्स के जरिए चैनल पार्टनर्स और मर्चेंट इकोसिस्टम की कार्यकुशलता भी बढ़ जाएगी.

चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में बजाज फाइनेंस का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 30 फीसदी कम हो गया और 1,049 करोड़ रह गया. पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की समान तिमाही में यह आंकड़ा 1,488 करोड़ रुपये था. कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 29 फीसदी की गिरावट आई और अक्टूबर-दिसंबर 2019 में 1,614 करोड़ रुपये की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर 2020 में कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट 1,146 करोड़ रुपये ही रहा. कंपनी के आय में 5 फीसदी की गिरावट आई और चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 6,658 करोड़ रुपये की आय हुई.

