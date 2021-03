अटल इनोवेशन मिशन और अमेजन वेब सर्विसेज के बीच समझौता, छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल की मिलेगी ट्रेनिंग

अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) ने गुरुवार को नए कार्यक्रमों का एलान किया. इसके तहत स्कूल के छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल सिखाए जाएंगे. और उद्यमियों को क्लाउड पर इनोवेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी (EdTech) सोल्यूशन्स विकसित करने के लिए मदद की जाएगी. बयान के मुताबिक, इसके लिए नीति आयोग और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AISPL) में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर किया गया है.

SoI के मुताबिक, AIM अमेजन के ग्लोबल प्रोग्राम AWS एजुकेट का इस्तेमाल करेगा, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए क्लाउड संबंधित पढ़ाई के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है. यह प्रोग्राम भारत में सात हजार से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) पर छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल का परिचय कराएगा जैसे क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल कम्पयूट पावर, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और वर्चुअल रिएलिटी. AWS ATL पर इन चार्ज अधिकारी के लिए फैकल्टी डेवपलमेंट प्रोग्राम का भी संचालन करेगा और प्रत्येक एटीएल पर स्टूडेंट लर्निंग को बढ़ाने के लिए संसाधन और टूल्स उपलब्ध कराएगा. और उन्हें क्लाउड पर सोल्यूशंस बनाने और विकसित करने में मदद करेगा.

बयान में कहा गया है कि AIM AWS EdStart को भी अपनाएगा, जो एक वर्चुअल स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम है, जिसकी मदद से EdTech स्टार्टअप्स AWS पर इनोवेटिव टीचिंग और लर्निंग सोल्यूशंस को विकसित कर पाएंगे. EdTech स्टार्टअप उद्यमी और फाउंडर जो 80 से ज्यादा अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स (AICs) और अटल कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर्स (ACICs) में हैं, वे AWS EdStart प्रोग्राम बेनेफिट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे जैसे AWS प्रमोशनल क्रेडिट्स, मेंटोरशिप और तकनीकी ट्रेनिंग, जिससे उनकी ग्रोथ तेज करने में मदद मिलेगी.

अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक आर रमणन ने कहा कि AWS के साथ यह गठजोड़ हमारे देश के प्रतिभाशाली युवाओं को डिजिटल और वेब आधारित टूल से युक्त करेगा, जो उनकी रचनात्मक और अभिनव क्षमताओं को निखार सकता है और इसके बदले देश को अपनी नवीनता तथा उद्यमिता के नेटवर्क को कई गुना बढ़ाने में सहायता मिलेगी.

