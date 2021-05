कोरोना के चलते भारत में टली Zenfone 8 Series की लांचिंग, Asus ने रिलीज डेट को लेकर दी यह जानकारी

Asus Zenfone 8 Series Launching: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के तीव्र होने का असर अब प्रॉडक्ट की लांचिंग पर भी पड़ने लगा है. स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Asus ने अपने Zenfone 8 सीरीज की भारत में लांचिंग को स्थगित कर दिया है. यह सीरीज भारत में वैश्विक मार्केट के साथ 12 मई को लांच होने वाली थी. कोरोना के चलते भारत में इसकी लांचिंग टल गई थी लेकिन वैश्विक बाजार में यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही लांच होगी. कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक वर्तमान स्थिति में सुधार होने के बाद ही इसे भारत में लांच किया जाएगा.

एसुस इंडिया के बिजनेस हेड (कॉमर्शियल पीसी एंड स्मार्टफोन, सिस्टम बिजनस ग्रुप) दिनेश शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वे सभी वैश्विक बाजारों के साथ भारत में नए स्मार्टफोन की लांचिंग के लिए बहुत उत्साहित थे लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय अपने ग्राहकों, सहयोगियों, कर्मियों और अन्य साझेदारों की सुरक्षा अधिक समय है.

Asus के अधिकतर स्मार्टफोन उसी दिन लांच हुए हैं, जब उनकी वैश्विक मार्केट में लांचिंग हुई. एसुस ने आरओजी फोन 5 सीरीज मार्च में लांच किया था. एसुस ने जेनफोन 7 सीरीज लांच होने से पहले से ही भारत में जेनफोन 8 सीरीज को भारत में सरप्राइज के तौर पर लांच करने की योजना बना रही थी. शर्मा ने कहा कि जब तक वर्तमान स्थिति नहीं सुधरती है, तब तक इसे लांच नहीं किया जाएगा. भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हो रही है और हर दिन 4 लाख से अधिक केसेज आ रहे हैं.

मामले से परिचित एक शख्स ने फाइनेंसियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से बातचीत में बताया कि जेनफोन 7 सीरीज (जेनफोन 7 और जेनफोन 7 प्रो) को भारत में इसलिए लांच नहीं किया गया था क्योंकि यह कई फीचर्स के मामले में आरओजी फोन 3 को कैमरा समेत कई फीचर्स के मामले में कड़ी टक्कर देता. जेनफोन 8 सीरीज के जरिए ग्राहकों को खास फीचर्स मिलेंगे जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

