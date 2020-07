Asus ने ZenBook 13, VivoBook S14 समेत लॉन्च किए 4 लैपटॉप, कीमत 39,990 रु से शुरू

Asus ने भारत में अपने ZenBook 13, ZenBook 14, VivoBook S14 और VivoBook Ultra K14 लैपटॉप को लॉन्च किया है. लैपटॉप में लेटेस्ट 10th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर मौजूद है. ZenBook 13 और ZenBook 14 में 22 घंटे की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. कंपनी के चारों लैपटॉप आज से भारत में उपलब्ध हो जाएंगे.

Asus ZenBook 13 और Asus ZenBook 14 की कीमत 79,990 रुपये से शुरू है और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन चैनल के जरिए उपलब्ध होंगे. Asus VivoBook S14 की कीमत 67,990 रुपये से शुरू है और इसकी बिक्री कई रिटेलर्स के जरिए होगी. Asus VivoBook Ultra K14 की कीमत 39,990 रुपये से शुरू है और इसकी सेल अमेजन और ऑफलाइन चैनल के जरिए की जाएगी.

दोनों लैपटॉप में अंतर केवल स्क्रीन साइज का है. ZenBook 13 में 13.3 इंच का LED बैकलिट डिस्प्ले 88 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो के साथ मिलता है. जबकि ZenBook 14 में 14 इंच का LED बैकलिट डिस्प्ले 90 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो के साथ आता है. दोनों में Intel Core i7-1065G7 प्रोसेसर तक हैं. इसके साथ विन्डोज 10 होम प्रीलोडेड मिलती है. इसके अलावा 16GB की रैम और 1TB तक का स्टोरेज मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.0, दो थंडरबोल्ट 3 यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स, एक यूएसबी 3.2 जेन टाइप-ए पोर्ट है. दोनों लैपटॉप में बैटरी 67Wh की है जिसके साथ 22 घंटे बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है.

VivoBook S14 में विन्डोज 10 होम प्री-इंस्टॉल और 14 इंच का LED बैकलिट फुल एचडी आईपीएस पैनल 16:9 अस्पेक्ट रेश्यो और 85 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो के साथ आता है. लैपटॉप में ntel Core i7-10510U CPU, 2GB GDDR5 VRAM, 8GB 2,666MHz DDR4 RAM और 512GB का स्टोरेज है जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए VivoBook S14 में वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.0, यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप-सी पोर्ट, यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप-ए पोर्ट, दो यूएसबी 2.0 टाइप ए पोर्ट्स, HDMI 1.4 और एक SD कार्ड रीडर मौजूद है. इसके अलावा 50Wh की बैटरी दी गई है.

VivoBook Ultra K14 में विन्डोज 10 होम के साथ 14 इंच का फुल एचडी प्लस LED बैकलिट डिस्प्ले है. लैपटॉप में Intel Core i5-10210U CPU और Intel UHD Graphics 620 दिया गया है. इसमें 8GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.0, एक यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप सी पोर्ट, एक यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप ए पोर्ट, दो यूएसबी 2.0 टाइप ए पोर्ट्स, एक 3.5mm का कॉम्बो ऑडियो जैक और एक माइक्रो एसडी कार्र्ड रीडर मौजूद है. बैटरी 42Wh की है.

