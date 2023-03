Asus ROG Phone 7: दमदार बैटरी के साथ 13 अप्रैल को लॉन्च होगा Asus ROG 7, चेक करें कैमरा, डिजाइन समेत सभी डिटेल

Asus ROG Phone 7: ROG Phone 7 लॉन्च इवेंट को Asus की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर 13 अप्रैल को लगभग शाम 5:30 बजे लाइवस्ट्रीम किया जाएगा.

Asus ROG Phone 7: Asus ROG Phone 7 13 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने के लिए तैयार है.

Asus ROG 7 will be launched on April 13 with strong battery: Asus ROG Phone 7 13 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने के लिए तैयार है. Asus ने बात की जरूरी है. हालांकि आने वाले मॉडलों की संख्या पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि कंपनी कम से कम दो मॉडल जैसे ROG फोन 7 और ROG फोन 7 पेश करेगी. इसके अलावा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि Asus प्राइज को लेकर इंडिया-सेंट्रिक घोषणा कर सकता है. Asus ROG Phone 7: खूबियां ROG Phone 7 लॉन्च इवेंट को Asus की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर 13 अप्रैल को लगभग शाम 5:30 बजे लाइवस्ट्रीम किया जाएगा. जहां तक ​​हार्डवेयर का सवाल है, ROG Phone 7 के क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 के साथ आने की सबसे अधिक संभावना है. यह देखना दिलचस्प होगा कि Asus अभी या बाद में मीडियाटेक-आधारित वैरिएंट लॉन्च करेगा या नहीं. इसके अलावा, एक 165Hz स्क्रीन दी गई है. ROG फोन 6 और 6 प्रो दोनों में 6.78-इंच 1080p AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 720Hz टच सैंपलिंग रेट है. हुड के तहत, आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर 18GB तक LPDDR5 रैम और 512GB तक UFS3.1 स्टोरेज के साथ मिलता है जो एक्सटेंड किया जा सकता है. Airtel Black: Airtel ने लॉन्च किया नया रिचार्ज प्लान, कीमत 799 रुपये, मिलेगा फ्री डीटीएच कनेक्शन Asus ROG Phone 7: कैमरा और बैटरी पैकेज को पॉवर देने के लिए इसमें 6,000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, जो दो 3,000mAh की बैटरी में विभाजित है और आपको चार्जिंग के लिए डुअल USB C पोर्ट मिलते हैं. ROG फोन 6 और 6 प्रो 65W फास्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं लेकिन भारत में आसुस बॉक्स में 30W का चार्जर भी देता है. फोटोग्राफी के लिए, आपको 50MP Sony IMX766 मुख्य सेंसर 13MP अल्ट्रावाइड और दूसरा 5MP मैक्रो के साथ मिलता है. आगे की तरफ 12MP का सेल्फी शूटर है. राउंडिंग पैकेज में डुअल फ्रंट-फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल माइक्रोफोन, हेडफोन जैक और IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter