Asus ROG Phone 3 Launch Today: आज लॉन्च होगा Asus का नया स्मार्टफोन, कहां और कब देख सकते हैं इवेंट

Asus ROG Phone 3 Launch Today: Asus आज अपने स्मार्टफोन ROG Phone 3 को लॉन्च करने जा रही है. यह कंपनी का नया गेमिंग फोकस्ड फोन होगा. ये स्मार्टफोन्स की नई कैटेगरी के तहत है जिनका टारगेट प्रो मोबाइल गेमिंग पसंद करने वाले ग्राहक हैं. बाजार में इसका मुकाबला iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra और OnePlus 8 Pro से रहेगा. आइए जानते हैं कि आप इस लॉन्च इवेंट को कब और कहां देख सकेंगे और इसमें क्या फीचर्स मौजूद हो सकते हैं.

Asus का ROG Phone 3 ग्लोबल लॉन्च इवेंट 22 जुलाई को रात 8.15 बजे शुरू होगा. कंपनी आम तौर पर नए फोन को लॉन्च करने के लिए फिजिकल इवेंट आयोजित करती है. हालांकि, इस बार कंपनी कोरोना वायरस महामारी की वजह से केवल ऑनलाइन इवेंट कर रही है. अगर आप ROG Phone 3 का लाइव लॉन्च अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर देखना चाहते हैं, तो आपको Asus India के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाना होगा.

पिछले कुछ हफ्तों में इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है. ROG Phone 3 में डिजाइन पिछले साल के ROG Phone 2 की तरह होंगे लेकिन उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस होगी. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर और 6000mAh की बैटरी दी होगी. यह भी खबरें चल रही हैं कि ROG Phone 3 में 16GB की रैम होगी लेकिन अभी इस पर संदेह है कि कंपनी इस वेरिएंट को भारत में उतारेगी. फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले 144Hz के साथ दिया जा सकता है.

कंपनी फोन के साथ इसके एक्सेसरीज को भी पेश कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो ROG Phone 3 Nintendo DS-style TwinView Dock और स्विच स्टाइल Kunai GamePad को सपोर्ट करेगा. इसके अलावा ROG Phone 3 को फ्लिपकार्ट पर एक्सलूसिव तौर पर पेश किया जाएगा.

