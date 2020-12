Apps Banned in 2020: इस साल भारत से आउट हो गए ये पॉपुलर ऐप; यूजर्स में कहीं खुशी, तो कभी गम

Popular Apps Banned in 2020: साल 2020 कई चीजों की वजह से दूसरों से अलग रहा. कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल को हमेशा याद रखा जाएगा. इसके अलावा इस साल भारत में कई लोकप्रिय ऐप्स को भी बैन किया गया. इन ऐप्स पर बैन लगने के बाद कहीं लोगों ने इसका स्वागत किया, तो कहीं लोगों को झटका भी लगा. इनमें कई बेहद लोकप्रिय ऐप जैसे टिकटॉक, PUBG शामिल हैं.

सरकार ने जून में देश में 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया. इस लिस्ट में Tik Tok समेत कई चाइनीज ऐप शामिल हैं. कहा गया कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. एलान होने के कुछ घंटों बाद, बहुत से टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने बायो को अपडेट करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मौजूद हैंडल को शेयर किया. जहां कुछ ने कहा था कि वे पहले से अपनी टिकटॉक वीडियोज को दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे थे, वहीं दूसरों ने कहा कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए नए पेज शुरू किए हैं.

जुलाई में इंस्टाग्राम ने अपना शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स जारी किया. यूजर्स ने ट्विटर पर इसे लेकर बातचीत की है कि कैसे टिकटॉक यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

मोदी सरकार ने सितंबर में 118 मोबाइल ऐप्लीकेशन पर बैन लगा दिया. इस लिस्ट में PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE शामिल रहे. भारत में ये गेमिंग ऐप बहुत लोकप्रिय हैं. इस बैन से भारत में इस गेम के फैन्स को बड़ा झटका लगा. लोगों ने ट्विटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. कुछ ट्वीट ये हैं-

PUBG YOU WILL BE MISSED ❤️❤️❤️???????????????? OUR FIRST N LAST FAVOURITE GAME. #PUBGMOBILE Ae lo modiji hmara phone bhi tod do ab q karenge is mobile ka pic.twitter.com/5bmR7ZD5If

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को देखते हुए इन ऐप्स पर बैन लगाया गया. में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसप झड़प भी हुई थी. इस झड़प के बाद भारत सरकार ने चीन को लेकर कुछ कड़े एक्शन लिए. इसलिए बहुत से लोगों ने इन ऐप्स पर बैन का स्वागत भी किया.

इनके अलावा बैन हुए पॉपुलर ऐप में WeChat, UC ब्राउजर, शेयर इट, Cam Scanner शामिल हैं.

