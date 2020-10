Apple 13 अक्टूबर को लॉन्च करेगी iPhone 12, कंपनी ने भेजे इनवाइट

एप्पल ने 13 अक्टूबर को होने वाले एक स्पेशल एप्पल इवेंट के लिए आमंत्रण भेजे हैं जिसमें iPhone 12 लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. कंपनी ने मंगलवार को आमंत्रण भेजें जिसमें “Hi, Speed” की टैगलाइन दी गई है. यह वर्चुअल इवेंट टेक कंपनी के स्टीव जॉब्स थियेटर से स्ट्रीम किया जाएगा. यह इवेंट भारतीय समयानुसार रात साढ़े 10 बजे शुरू होगा.

एप्पल के इस इवेंट के दौरान आईफोन की नई सीरीज के साथ छोटा HomePod स्मार्ट स्पीकर, ओवर ईयर हेडफोन, नया एप्पल टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स और लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किया जा सकता है. इसमें ‘Hi, Speed’ की टैगलाइन को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं. सामान्य तौर पर इससे पता चलता है क्या लॉन्च होने वाला है. लॉन्च इवेंट के इनवाइट में कई गोल्डन रिंग दिए गए हैं, जिससे फोन में कई कैमरे होने की संभावना का संकेत मिलता है.

अक्टूबर का इवेंट एप्पल का इस साल दूसरा बड़ा इवेंट होगा. पिछले महीने एप्पल ने एक घंटे का इवेंट आयोजित किया था जिसमें Apple Watch Series 6 और नया iPad Air उतारा गया था. हालांकि, एप्पल ने सितंबर के इवेंट के दौरान आने वाले iPhone 12 का एलान नहीं किया था.

लेकिन 13 अक्टूबर के इवेंट में iPhone 12 के आने की उम्मीद है. एप्पल ने पहले ही कन्फर्म किया था कि अगली जनरेशन का iPhone थोड़ी देर से आएगा. जुलाई में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर Luca Maestri ने कहा था कि आईफोन की सप्लाई कुछ हफ्तों बाद उपलब्ध होगी. कैलिफोर्निया बेस्ड एप्पल ने पहले भी आईफोन के रिलीज में देरी की थी, जब iPhone X को नवंबर 2017 में उपलब्ध किया गया था.

इस साल एप्पल चार नए आईफोन मॉडल लॉन्च कर सकता है जिसमें 5.4 इंच का iPhone 12, 6.1 इंच का iPhone 12 Max, 6.1 इंच का iPhone 12 Pro और 6.7 इंच का iPhone 12 Pro शामिल है. सभी चारों नए आईफोन मॉडल में बेहतर डिजाइन, नया A14 प्रोसेसर, छोटी नॉच और बेहतर कैमरा दिए जा सकते हैं.

