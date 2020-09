Watch Series 6 में ब्लड ऑक्सीजन लेवल ट्रैकिंग फीचर, किफायती Watch SE भी लॉन्च

Apple Event September 2020: एप्पल (Apple) ने अपने टाइम फ्लाइज इवेंट में Apple Watch Series 6 लॉन्च की है. कंपनी की नई स्मार्टवॉच Apple Watch Series 4 और Series 5 के समान दिखती है. हालांकि, इसमें नया हार्डवेयर है जिससे ज्यादा तेज परफॉर्मेंस, बेहतर वाटर रेजिस्टेंस, बेहतर वायरलेस कनेक्टिविटी देने का दावा किया गया है. Apple Watch Series 6 कंपनी की पहली स्मार्टवॉच है जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी माप सकेगी. इसके साथ एप्पल ने अपनी पहली किफायती एप्पल वॉच, Watch SE को भी लॉन्च किया है.

Apple Watch Series 6 की भारत में शुरुआती कीमत 40,900 रुपये GPS वेरिएंट के लिए है. जबकि इसका GPS + Cellular ऑप्शन 49,900 रुपये में आएगा. दोनों ऑप्शन 40mm और 44mm साइज में उपलब्ध होंगे. कंपनी ने कहा कि इसे जल्द उपलब्ध कराया जाएगा.

यह 40mm और 44mm दोनों ऑप्शन में आती है. स्मार्टवॉच में नया एप्पल S6 SiP है जिससे S5 प्रोसेसर के मुकाबले दो गुना तक ज्यादा तेज होने का दावा किया गया है. एप्पल डिवाइसेज के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए W3 वायरलेस चिप दी गई है. इसके साथ यह अल्ट्रा वाइडबैंड टेक्नोलॉजी और U1 चिप के साथ आती है, जो रेडियो वेव के जरिए कम रेंज में कनेक्टिविटी को इनेबल करती है.

एप्पल ने इसमें रेटिना डिस्प्ले भी दिया है जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz तक है. 40mm Apple Watch Series 6 324×394 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आती है जबकि 44mm वेरिएंट 368×448 पिक्सल का है.

हेल्थ और वेलनेस ट्रैकिंग के लिए, Apple Watch Series 6 अब यूजर्स को उनका ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) मापने में मदद करती है. यूजर्स को ब्लड ऑक्सीजन लेवल के 95 फीसदी से 100 फीसदी के नीचे गिरने पर अलर्ट मिलता है. स्मार्टवॉच में इलेक्ट्रिकल हर्ट रेट सेंसर भी है जो हर्टबीट को रिकॉर्ड करती है. यह AFib को डिटेक्ट और ECG रिपोर्ट को भी उपलब्ध कराता है.

Apple Watch Series 6 मेंटल हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है जिसमें पैनिक अटैक और तनाव के ऊंचे स्तर को ट्रैक करती है. इसमें तनाव को कंट्रोल करने के लिए सांस लेने की एक्ससरसाइज भी ऑफर की जाती है. इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग का भी फीचर है. एप्पल का दावा है कि इसमें 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलेगी.

Apple Watch SE GPS मॉडल की कीमत 29,900 रुपये और GPS + Cellular मॉडल की कीमत 33,900 रुपये से शुरू है. भारत में इसकी उपल्बधता के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है.

Apple Watch SE में Apple S5 SiP है जो इसे Apple Watch Series 3 सीरीज के मुकाबले दोगुना तेज बनाता है. इसके साथ W3 वायरलेस चिप भी है. इसका साइज और रेजोल्यूशन Apple Watch Series 6 के समान है.

इसमें यूजर्स को ऑप्टिकल हर्ट रेट मॉनिटर मिलेगा जो हाई और लो हर्ट रेट नोटिफिकेशन भेजता है. इसके साथ इमरजेंसी SOS, इंटरनेशनल इमरजेंसी कॉलिंग और दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं. हालांकि, ब्लड ऑक्सीजन और ऐप्स नहीं हैं. इसमें इलेक्ट्रिकल हर्ट रेट सेंसर भी नहीं मौजूद है. 18 घंटे की बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है.

