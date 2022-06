Apple का iOS 16 लॉन्च, समय से पहले शिड्यूल होगा ईमेल, सेंड मैसेज कर सकेंगे कैंसल, जानें सबकुछ

iOS 16: यूजर्स लॉक स्क्रीन को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, फैमिली फोटो को आईक्लाउड शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी में रख सकते हैं, मेल शेड्यूल कर सकते हैं. इसी प्रकार के कई अहम फीचर्स नए ओएस में जोड़े गए हैं.

एप्पल ने आईफोन के नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 को पेश कर दिया है. इसमें लॉक स्क्रीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट दिया गया है. (Image- Apple)

iOS 16: आईफोन (iPhone) इस्तेमाल करने का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है. एप्पल (Apple) ने आईफोन के नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 को पेश कर दिया है. इसमें लॉक स्क्रीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट दिया गया है. इसके अलावा परिवार के आईक्लाउड शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी को जोड़ा गया है, मेल शेड्यूल कर सकते हैं. इसकी प्रकार के कई अहम बदलाव यूजर्स को देखने को मिलेंगे. नए अपडेट में होम स्क्रीन पर वॉलपेपर बदलने से लेकर नोटिफिकेशन अरेंजमेंट में बदलाव किए गए हैं. iOS 16 की खास बातें

लॉक स्क्रीन को अधिक पर्सनल बनाया गया है. इसमें यूजर्स डेट एंड टाइम के लुक और कलर में बदलाव कर सकते हैं, फोटो सेट कर सकते हैं. इसमें आने वाले कैलेंडर इंवेट्स, मौसम, बैटरी लेवल, अलार्म, टाइम जोन, एक्टिविटी रिंग प्रोग्रेस जैसी अहम जानकारियां एक नजर में देखी जा सकती हैं. कई लॉक स्क्रीन में महज एक स्वाइप के जरिए स्विच कर सकते हैं.

स्पोर्ट्स गेम, वर्कआउट, फूड डिलीवरी ऑर्डर इत्यादि जैसी रीयल टाइम में होने वाली चीजों के लिए लाइव एक्टिवटीज का फीचर दिया गया है. इसे लॉक स्क्रीन पर देख सकेंगे.

नोटिफिकेशन को नीचे किया गया है ताकि लॉक स्क्रीन पर क्लियर दिख सके जैसे कि लॉक स्क्रीन वॉलपेपर. 5G Smartphone in India: मोटो ने लॉन्च किया G82 5G; चेक करें कीमत, डिस्काउंट और फीचर्स फोकस फिल्टर के जरिए कैलेंडर, मेल, मैसेजेज और सफारी ऐप के सिर्फ वहीं कंटेंट लॉक स्क्रीन पर दिखेंगे जो यूजर्स के फोकस के मुताबिक हो.

नए ओएस में आईक्लाउट शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी फीचर दिया हुआ है. इसके जरिए एक आईक्लाउड लाइब्रेरी के जरिए अधिकतम छह यूजर्स के साथ फोटोज-वीडियोज साझा किया जा सकता है और हर यूजर्स इसमें फोटो-वीडियो जोड़ सकेगा, डिलीट कर सकेगा या एडिट कर सकेगा या फेवरेट तय कर सकेगा.

मैसेजेज की बात करें तो यूजर्स भेजे गए मैसेज को एडिट कर सकेंगे या रिकॉल कर सकेंगे. गलती से डिलीट हुए मैसेज रिकवर कर सकेंगे. किसी मैसेज को अनरीड कर सकेंगे. नए आईओएस में एसएमएस की जगह आईमैसेज है. एक शेयरप्ले फीचर दिया हुआ है जिससे मैसेज में चैटिंग के दौरान मूवीज-गाने चला सकेंगे और उसका प्लेबैक कंट्रोल भी कर सकेंगे.

यूजर्स किसी मेल को शेड्यूल कर सकेंगे और इसे भेजने से पहले चाहें तो डिलीवरी कैंसल भी कर सकेंगे. यूजर्स किसी डेट और टाइम के मैसेज का रिमांडर भी सेट कर सकेंगे. HDFC Bank से कर्ज लेना महंगा, बढ़ी हुई दरें आज से लागू नए ओएस में लाइव टेक्स्ट को अपडेट किया गया है और अब यह इमेज के साथ-साथ वीडियोज में भी उपलब्ध होगा. इसमें वीडियो को रोककर उसमें दिख रहे टेक्स्ट को कॉपी कर सकेंगे. इसके अलावा यूजर्स इसे किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे या करेंसी है तो इसे अन्य करेंसी में बदल सकेंगे.

विजुअल लुक अप (Visual Look Up) फीचर के जरिए किसी इमेज में किसी खास सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर अन्य ऐप जैसे कि मैसेज में रख सकेंगे.

हेल्थ ऐप में मेडिकेशंस को जोड़ा गया है जिसमें यूजर्स अपनी मेडिकेशंस लिस्ट बनाकर मैनेज कर सकेंगे. इसके जरिए शेड्यूल और रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं. मेडिकेशंस, विटामिन्स, सप्लीमेंट्स को ट्रैक कर सकेंगे.

इसमें एक नया प्राइवेसी टूल जोड़ा गया है- Safety Check. इसके जरिए यूजर्स किसी भी समय अन्य डिवाइस पर आईक्लाउड से साइन आउट कर सकेंगे, प्राइवेसी की इजाजत को रीसेट कर सकेंगे और मैसेजिंग को सिर्फ अपने ही सिंगल डिवाइस तक सीमित कर सकेंगे. इसके अलावा इससे यूजर्स इसके जरिए यह जान सकेंगे कि उन्हें किन लोगों को और किस ऐप को एक्सेस दिया हुआ है.

