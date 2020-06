WWDC 2020: एप्पल ने पेश किया नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14; किन फोन्स में मिलेगा अपडेट, कई नए फीचर्स

एप्पल (Apple) ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14 को पेश किया है. इसमें इंटरफेस पर कई बदलाव हैं जिसमें ऐप लाइब्रेरी और विजेट्स को दोबारा डिजाइन किया गया है. यह अपडेट पिक्चर इन पिक्चर (PiP) सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप स्क्रीन के टॉप पर वीडियो प्ले कर सकते हैं. एप्पल ने इसमें अपग्रेडेड Siri भी दिया है जिसमें अब फुल स्क्रीन इंटरफेस नहीं है और विजेट्स किसी भी स्क्रीन पर ला सकते हैं. इसके अलावा एक ट्रांसलेट ऐप भी है जो गूगल ट्रांसलेट को कड़ी टक्कर देगा.

iOS 14 अपडेट उन सभी iPhone मॉडल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा जो iOS 13 को सपोर्ट करते हैं. इसमें iPhone SE (2020), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus और iPhone SE शामिल हैं.

महज 72 घंटे में 5 लाख लोगों ने लिया हाथोंहाथ, आखिर क्या है ये ‘चिंगारी’

इस नए वर्जन में ऐप लाइब्रेरी व्यू है जिससे कई ऐप्स को एक ही स्क्रीन पर अपने आप देखा जा सकता है. यह एक होम स्क्रीन पर कई फोल्डर के समान है. इसके साथ विजेट्स को भी दोबारा डिजाइन किया गया है जिससे उन्हें किसी होम स्क्रीन पेज पर रखा जा सकता है. एप्पल Smart Stack का फीचर भी लेकर आया है जिससे पूरे दिन अलग-अलग विजेट्स दिखते हैं.

वीडियो के लिए, आईओएस 14 पिक्चर इन पिक्चर सपोर्ट देता है जिससे आप वीडियो देखते हुए या फेसटाइम कॉल पर बात करते समय अपन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं. यह एंड्रॉयड डिवाइसेज पर PiP काम करने के समान है. लेटेस्ट आईओएस में वॉयस असिस्टेंट Siri में भी बदलाव है जो आपकते डिस्प्ले में सबसे नीचे दिखता है. कंपनी का दावा है कि अब इसमें तीन साल पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा फैक्ट्स हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.