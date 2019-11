Apple TV+ भारत में उपलब्ध, 99 रुपये प्रति महीने से चार्ज शुरू, फ्री सब्सक्रिप्शन का भी ऑफर

आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल (Apple) की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस Apple TV+ अब भारतीय बाजार में उपलब्ध है. इसके लिए आपको 99 रुपये प्रति महीने देने हैं. यह इसके कंटेंट के मुकाबले काफी कम है, जो इसे आकर्षक बनाता है. इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जिसमें Jennifer Aniston का द मॉर्निंग शो और Oprah Winfrey का बुक क्लब शामिल है. कंपनी के मुताबिक, इसमें हर महीने कुछ नए प्रोग्राम्स जोड़े जाएंगे.

इसके अलावा एप्पल Apple TV+ का फ्री एक साल का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है. ये उन लोगों के लिए है जो कंपनी के नए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. जो कस्टमर्स नए आईफोन, आईपैड, ऐपल टीवी, आईपॉड टच और मैक खरीद रहे हैं उन्हें एक साल के लिए फ्री Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. एक परिवार के छह सदस्य तक एक Apple TV+ का सब्सक्रिप्शन शेयर कर सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी मौजूदा ग्राहकों को 7 दिन का फ्री ट्रायल भी देगी. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि कंपनी फ्री ऑफर्स अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए दे रही है.

एप्पल के वर्ल्डवाइड वीडियो के हेड के मुताबिक यह एक बिल्कुल नई तरह की वीडियो सर्विस है जिसके पास सारा कंटेंट ऑरिजनल है. ग्लोबल प्लेयर्स नेटफ्लिक्स और अमेजन जो भारतीय दर्शकों को ज्यादा आकर्षित करने के लिए नए ऑफर्स लाते रहते हैं. उन्हें एप्पल के तौर पर एक नया प्रतिद्वंद्वी मिलेगा. KPMG और Eros Now की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सस्ता डाटा मिलने की वजह से 550 मिलियन ग्राहकों के साल 2023 तक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर आने की उम्मीद है.

जहां अमेजन अपने ई कॉमर्स पर प्राइम सब्सक्राइबर बढ़ाने की रणनीति अपना रही है. वहीं, नेटफ्लिक्स जिसका भारत में बेसिक प्लान 499 रुपये से शुरू है, उसे एप्पल से कड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. नेटफ्लिक्स भारत के लिये रिजनल कंटेंट बनाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. इसमें Sacred Games और हाल में लॉन्च किया गया शो Bard of Blood शामिल है. नेटफ्लिक्स अभी भारत की 10 क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार कर रहा है.

भारत में वीडियो OTT क्षेत्र में 30 से ज्यादा कंपनियां मुकाबला कर रही हैं. ये संख्या 2012 में नौ थी.

