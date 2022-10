Apple ने iPhone 14 Plus के तीन वैरिएंट लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 89,900 रुपये से शुरू होती है.

Apple iPhone 14 Plus : एपल आईफोन लवर्स के लिए खुशखबरी है. भारत में आज से एपल के iPhone 14 Plus मॉडल की बिक्री शुरू हो चुकी है. एक महीने पहले 7 सितंबर को एपल ने अपने फॉर ऑउट इवेंट (Far Out Event) में iPhone 14 लाइन-अप के कई स्मार्टफोन लॉन्च किए थे. जिनमें से कई मॉडल की प्री-बुकिंग 9 सितंबर 2022 से शुरू भी हो चुकी है. मगर iPhone 14 Plus की खरीदारी के लिए ग्राहकों को इंतजार करना पड़ा, जो आज खत्म हो रहा है. अब ग्राहक एपल के iPhone 14 Plus मॉडल की खरीदारी अपने नजदीकी स्टोर से कर सकते हैं.

कितनी है कीमत, कहां से खरीदें

भारत के बाजारों में आज से बिक्री के लिए एपल ने अपने नए स्मार्टफोन Apple iPhone 14 Plus मॉडल के तीन वैरिएंट को उतार दिया है. इन तीनों वैरिएंट 128GB, 256GB और 512GB की कीमत क्रमशः 89,900 रुपये, 99,900 रुपये और 1,19,900 रुपये है. Apple iPhone 14 Plus मॉडल स्मार्टफोन की खरीदारी एपल स्टोर (Apple Store) और अन्य चुनिंदा रिटेल स्टोर से की जा सकती है. उम्मीद है कि एपल स्टोर या रिटेल स्टोर से इस हैंडसेट की खरीद पर ग्राहकों द्वारा पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड और डेबिड कार्ड पर ऑफर भी मिल सकते हैं.

आईफोन में आपको ये मिल रहा है फीचर

Apple iPhone 14 Plus का डिस्प्ले साइज 6.7-इंच है. इसमें 2778×1284 पिक्सल्स रिजॉल्यूशन के साथ सुपर रेटिना एक्सडीआर (Super Retina XDR) डिस्प्ले दिया गया है. इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 1,200 निट्स है. डिस्प्ले का पिक्सल डेंसिटी 458 पीपीआई है. Apple का iPhone 14 Plus मॉडल 5 कलर में उपलब्ध है- ब्लू (Blue), पर्पल (Purple), मिडनाइट (Midnight), स्ट्रेट (Starlight) और रेड(RED). iPhone 13 मॉडल की तरह iPhone 14 Plus मॉडल में A15 Bionic chip लगा है. इसमें रियर कैमरा 12MP+12MP मिल रहा है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आईफोन में 12MP का फ्रंट कैमरा है. फोन में कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं. जिनमें इमरजेंसी SOS और क्रैश डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर शामिल है.

Apple iPhone 14 Plus में बैटरी दमदार लगी है. एपल का दावा है कि इस मॉडल की बैटरी 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 20 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग और 100 घंटे तक कॉलिंग के दौरान बातचीत करा सकती है. फोन में 15W तक का मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग (MagSafe wireless charging) और 7.5W तक का क्यूआई वायरलेस चार्जिंग (Qi wireless charging) सपोर्ट है. साथ ही इसमें 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. इस अडैप्टर का इस्तेमाल कर 30 मिनट में करीब 50 फीसदी आईफोन की बैटरी की जा सकती है. आईफोन प्लस मॉडल में कई सेंसर भी दिए गए हैं जिसमें फेस आईडी (Face ID), बैरोमीटर (barometer), हाई डाइनामिक रेंज गाइरो (high dynamic range gyro), एक्सीलरोमीटर (accelerometer), प्रॉक्सिमिटी सेंसर (proximity sensor) और डुअल एंबिएंट लाइट सेंसर शामिल है. ऑउट ऑफ द बॉक्स iPhone 14 Plus मॉडल में Apple का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 पर काम करता है.

(Article : Abhinav Anand)