PM मोदी के मेक इन इंडिया को बूस्ट, भारत में शुरू हुई iPhone 11 की मैन्युफैक्चरिंग

एप्पल (Apple) ने भारत में आईफोन 11 (iPhone 11) का निर्माण शुरू किया है. द इकोनॉमिक टाइम्स में एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 11 को चेन्नई की Foxconn बना रही है. Foxconn एप्पल के तीन टॉप मैन्युफैक्चरर में से एक है जो इस सुविधा में iPhone XR का भी निर्माण करती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एप्पल की चरणों में उत्पादन को बढ़ाने की योजना है. और कंपनी भविष्य में भारत में निर्मित आईफोन 11 ता भी निर्यात कर सकती है, जिससे चीन पर भारत की निर्भरता कम हो.

एप्पल द्वारा आईफोन 11 का निर्माण करना भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि पहले भी कई रिपोर्ट्स में यह सुझाव दिया गया है कि Cupertino भारत में नए और ज्यादा महंगे आईफोन बनाने के लिए उत्सुक नहीं था. इसकी वजह सप्लाई चैन और स्किल वाले मजदूरों की किल्लत है. मार्च में द वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली थी. एप्पल द्वारा इस रणनीति को बदलने के पीछे कई कारण मौजूद हैं.

देश में आईफोन 11 क निर्माण का यह कदम भारत सरकार की प्रोडक्श-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के बाद सामने आया है, जिसने देश में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को नया प्रोत्साहन दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इन ब्रांड्स को अपनी पूरी सप्लाई की मशीनरी को भारत में लाने के लिए जोर दे रही है.

इसके पीछे अमेरिका-चीन के संबंध भी हैं. चीन को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी कंपनी एप्पल ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को चीन से बाहर करने पर जोर दे रही है और भारत उसके सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होगा. यही वजह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरर Pegatron भी भारत में अपनी लोकल एसेंबली के लिए बेस को स्थापित कर रही है.

