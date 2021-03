PM मोदी के मेक इन इंडिया को बिग बूस्ट! भारत में शुरू हुई iPhone 12 की असेंबली

एप्पल इंक (Apple Inc) भारत में iPhone 12 मॉडल की असेंबली शुरू कर रही है. इस कदम से अमेरिकी कंपनी की देश में स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है. एप्पल ने भारत में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स जैसे Foxconn और Wistron के साथ भारत में उसके कुछ आईफोन बनाने के लिए समझौता किया है. इनमें iPhone SE, iPhone 10R और iPhone 11 शामिल हैं.

एप्पल ने एक बयान में कहा कि एप्पल दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट्स और सेवाओं को बनाने के लिए समर्पित है, जिससे हमारे ग्राहकों को खुशी मिलेगी. कंपनी के मुताबिक, वे भारत में अपने क्षेत्रीय ग्राहकों के लिए आईफोन 12 का उत्पादन शुरू करने में गर्व महसूस कर रहे हैं. जहां Cupertino में आधारित कंपनी ने सप्लाई पार्टनर्स का नाम नहीं लिया, सूत्रों ने कहा कि Foxconn भारत में आईफोन बनाएगी.

एप्पल ने भारत में iPhone SE के साथ iPhones की मैन्युफैक्चरिंग 2017 में शुरू की थी. एक ट्वीट में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत को मोबाइल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने की कोशिशों को दुनिया भर से ध्यान आकर्षित होता देखकर अच्छा लग रहा है. इससे बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी.

एप्पल, जिसका मुकाबला प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग और वनप्लस जैसी कंपनियों के साथ है, भारत में अपनी मौजूदगी को तेजी के साथ बढ़ा रही है. जनवरी में, एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने कहा था कि कंपनी ने दिसंबर तिमाही में भारत में अपने कारोबार को दोगुना कर दिया है, जिसके पीछे ऑनलाइन स्टोर में उसकी मजबूत परफॉर्मेंस है. टेक कंपनी को आगे चलकर भारत में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है.

कुक ने कहा था कि भारत उन देशों में से है, जहां उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम है, उन्होंने एक साल पहले की तिमाही से सुधार किया है. उनका कारोबार उस समयावधि के मुकाबले करीब दोगुना है.

