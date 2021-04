Apple’s Spring loaded event: अपडेटेड Apple TV 4K, नया iMac, नया iPad Pro लॉन्च; जानें डिटेल

एप्पल ने कैलिफोर्निया के अपने कैंपस में हुए इवेंट में कई नए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का एलान किया है. इसमें नए iPad Pro के साथ नया iMac शामिल है. कंपनी ने नई पोडकास्ट सब्सक्रिप्शन सर्विस, नया एप्पल टीवी स्ट्रीमिंग बॉक्स, iPhone 12 का नया पर्पल कलर ऑप्शन भी पेश किया है. आइए इस इवेंट में लॉन्च हुए तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल जानते हैं.

रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एप्पल पोडकास्ट के लिए सब्सक्रिप्शन्स शुरू कर रही है. एप्पल पोडकास्ट सब्सक्रिप्शन यूजर्स को 170 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में मई में उपलब्ध होगी. हर सब्सक्रिप्शन की कीमत को क्रिएटर्स तय करेंगे और मासिक तौर पर बिल होगा. इसके साथ क्रिएटर्स अतिरिक्त तौर पर सालाना बिल पेश कर सकते हैं, जिसे सब्सक्राइबर्स अपनी एप्पल आईडी अकाउंट सेटिंग्स से मैनेज कर सकते हैं. कंपनी अपने एप्पल पोडकास्ट ऐप को भी रिडिजाइन कर रही है.

एप्पल ने एलान किया कि iPhone 12 और iPhone 12 एक नए पर्पल कलर ऑप्शन में 30 अप्रैल से उपलब्ध होगा, जिसके प्री-ऑर्डर इस शुक्रवार से शुरू होंगे. नया iPhone 12 मौजूदा मॉडल से अलग नहीं है, यह केवल डिवाइस के लिए नया कलर ऑप्शन है. कीमतें क्रमश: 79,990 रुपये और 69,900 रुपये से शुरू हैं.

एप्पल ने iPhone के लिए एक नई एक्सेसरी AirTag का एलान कर दिया है. यह डिवाइस एप्पल कस्टम टेक्नोलॉजी Find My का इस्तेमाल करता है, जो खोई हुई चीजें जैसे चाबी या बैग को खोजने के लिए iPhones के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है. AirTag की कीमत 3190 रुपये एक के लिए और 10,900 रुपये चार के लिए है. यह 30 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा. दोनों AirTag और होल्डर की स्पेशल Hermès रेंज भी मौजूद है.

Apple TV 4K बॉक्स को अपडेट कर दिया गया है. अब इसमें नया A12 प्रोसेसर होगा, जिसमें रिडिजाइन रिमोट फिजिकल बटन के साथ है. नए रिमोट में ट्रैकपैड क्लिकेबल डी पैड बटन के साथ मौजूद है. रिमोट पुराने एप्पल टीवी के साथ बैकवर्ड कम्पैटिबल है. और यह मई में उपलब्ध होगा. नए एप्पल टीवी की शुरुआती कीमत 18,900 रुपये 32GB स्टोरेज के लिए है. यह 30 अप्रैल को प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा और मई के दूसरे भाग में शिपिंग शुरू होगी. एप्पल नए रिमोट को अलग से 5800 रुपये में भी बेच रही है.

पहली बार, iMac एक M1 प्रोसेसर के साथ आ रहा है और इसके अंदर Intel चिप नहीं है. नए iMac में नया, ज्यादा पतला एलुमिनियम डिजाइन है और यह लाल, नीले, ऑरेंज, पीले, सिल्वर और हरे रंद में आता है. नया iMac काफी iPad Pro के तरह दिखता है. एप्पल का दावा है कि iMac का वॉल्यूम 50 फीसदी तक घटा दिया गया है. यह 24 इंच स्क्रीन के साथ आता है. इसमें एक ज्यादा बेहतर वेबकैम है, जो 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है. यह एप्पल के नए मैगनेटिक पावर कनेक्टर के साथ उपलब्ध है. बेस मॉडल की कीमत 119,900 रुपये है, जबकि बेहतर वर्जन को 139,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा. नए डिवाइस 30 अप्रैल से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है.

जैसी उम्मीद थी, एप्पल नए iPad Pro मॉडल्स को लॉन्च कर रहा है. इन्हें 11 इंच और 12.9 इंच में उपलब्ध कराया जाएगा. इनमें 8- कोर GPU M1 चिप और नया Thunderbolt कनेक्टर हैं. टॉप 12.9 इंच मॉडल में नया मिनी LED स्क्रीन है. 11 इंच के मॉडल की कीमत 71,900 रुपये से शुरू है और 12.9 इंच के मॉडल की कीमत 99,900 रुपये है. यह प्री-ऑर्डर के लिए 30 अप्रैल को उपलब्ध होगा और इसे मई में शिपिंग की जा सकेगी.

