Apple ने जारी किया iPhone के लिए नया iOS 14.4 अपडेट, कई खामियों को करता है ठीक

Apple iOS 14.4 Update: एप्पल (Apple) ने आईफोन्स (iPhone), आईपैड (iPad) के लिए iOS 14.4 और iPadOS 14.4 अपडेट के साथ HomePod मिनी स्पीकर के लिए अपडेट को जारी किया है. कंपनी ने watchOS 7.3 और Black Unity Watch Series 6 को भी जारी किया है. ब्लैक यूनिटी वॉच फेस की शेप पूरे दिन बदलती है और इसमें हर यूजर के लिए एक अनोखा फेस बनता है. आईफोन यूजर्स को इस अपडेट को तुरंत इंस्टॉल किया जाना चाहिए क्योंकि इससे तीन सुरक्षा खामियां ठीक होती हैं, जिससे वे हैकिंग से बचेंगे.

नया अपडेट iPhone 6s, iPad Air 2, iPad mini 4, iPod touch (7वीं जेनरेशन) और बाद के डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है. इनमें से दो बग Safari ब्राउजर के WebKit में पाए गए थे. बग को ठीक करने के साथ, नए अपडेट की मदद से छोटे QR कोड की कैमरा पहचान कर सकेगा. इससे सेटिंग्स में ब्लूटूथ डिवाइस टाइप को क्लासिफाई करने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा iOS 14.4 से iPhone 12 सीरीज के यूजर्स को खास तौर पर सूचित किया जाएगा, जब उनके कैमरा एक नए और सही एप्पल कैमरा की तरह काम नहीं कर रहा है.

इसके साथ iPhone 12 Pro का इस्तेमाल करके HDR फोटोज लेने से जुड़े मामलों को भी इस अपडेट के साथ ठीक किया गया है. और टाइपिंग में देरी करने वाली दिक्कतें और डिफॉल्ट आईफोन और आईपैड कीबोर्ड में सुझाव वाले शब्दों को दिखाना भी ठीक किया गया है. इस अपडेट में फिटनेस विजेट का यूजर्स को अपडेटेड डेटा नहीं दिखाने की दिक्कत भी सही की गई है.

watchOS 7.3 अपडेट में एक खामी ठीक की गई है, जिससे जूम को इनेबल करने पर कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन अनरिस्पॉन्सिव हो जाता था. एप्पल फिटनेस प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए टाइम टू वॉक फीचर में सिलेब्रिटीज से प्रेरणादायक कहानियां शामिल की गई हैं. इसके साथ ECG फीचर और इररेगुलर हर्ट रिथम नोटिफिकेशन को कुछ चुनिंदा देशों तक विस्तार किया गया है जिसमें जापान, Mayotte, फिलीपींस और थाईलैंड शामिल हैं.

