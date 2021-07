14,600 रुपये का AirPod बिलकुल मुफ्त! जानिए MacBook और iPad खरीदने वाले किन ग्राहकों को मिलेगा Apple के इस ऑफर का फायदा

आईफोन (iPhone) और आईमैक (iMac) जैसे प्रॉडक्ट्स बनाने वाली ऐपल (Apple) ने भारतीय ग्राहकों के लिए फ्री एयरपॉड्स (Airpods) का नया ऑफर पेश किया है. ऐपल ने Back to School Discount Programme लांच किया है जो कंपनी का एनुअल एजुकेशन ऑफर है और यह ऐपल स्टोर पर लाइव हो चुका है.

इस ऑफर के तहत Apple Store के जरिए कुछ खास प्रॉडक्ट्स खरीदने पर ऐपल के अन्य प्रॉडक्ट मुफ्त मिलेंगे. मसलन इस ऑफर के तहते कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैक या आईपैड खरीदने पर स्टैंडर्ड एयरपॉड्स फ्री मिलेंगे. अगर इसे वायरलेस चार्जिंग वाले एयरपॉड्स से अपग्रेड करना है तो 4 हजार रुपये खर्च करने होंगे. एयरपॉड्स प्रो के लिए 10 हजार रुपये और देने पड़ेंगे. ऐपल स्टोर पर स्टैंडर्ड एयरपॉड्स की कीमत 14,900 रुपये, एयरपॉड्स वायरलेस चार्जिंग की कीमत 18,900 रुपये और एयरपॉड्स प्रो की कीमत 24,900 रुपये है. इसका मतलब यह हुआ कि मैकबुक या आईपैड खरीदने पर 14,900 रुपये का एयरपॉड फ्री में पा सकते हैं. ऐसे में आप अगर आईपैड या मैकबुक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

फ्री एयरपॉड्स का ऑफर मैकबुक एयर (MacBook Air), मैकबुक प्रो (MacBook Pro), आईमैक (iMac), मैक प्रो (Mac Pro), आईमैक मिनी (Mac mini), आईपैड प्रो (iPad Pro) और आईपैड एयर (iPad Air) पर उपलब्ध है. इन प्रॉडक्ट्स पर फ्री एयरपॉड्स के अलावा ग्राहकों को ऐपलकेयर पर 20 फीसदी का ऑफ भी मिलेगा. इसके अलावा ऐपल पेंसिल व कीबोर्ड पर एजुकेशन डिस्काउंट भी मिलेगा. ऐपल म्यूजिक को 49 रुपये प्रति महीने की दर से सब्सक्राइब कर सकेंगे और फ्री एपल टीवी+ सब्सक्रिप्शन के साथ तीन महीने के लिए एपल आर्केड मुफ्त मिलेगा.

एपल के मुताबिक नया बैक टू स्कूल डिस्काउंट प्रोग्राम सिर्फ मौजूदा और नए छात्र/छात्राओं के लिए है. इनके अलावा छात्रों के लिए खरीदारी करने वाले पैरेंट्स और हर स्तर के टीचर्स व टीचिंग स्टॉफ के लिए भी यह ऑफर उपलब्ध है. ऐपल स्टोर ऑनलाइन के स्पेशल एजुकेशन सेक्शन के तहत आप इन ऑफर्स का ब्योरा देख सकते हैं. कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ऐपल के स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी आईडी या एक्सेप्टेंस लेटर के जरिए ग्राहकों की योग्यता चेक करेंगे कि उन्हें ऑफर का लाभ मिलना चाहिए या नहीं. यह ऑफर पूरे साल उपलब्ध रहेगा. यानी इसका फायदा उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.