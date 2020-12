Apple का नया iOS 14.3 अपडेट, iPhone 12 Pro का कैमरा बनेगा बेहतर; जानें सभी फीचर्स

iOS 14.3 Update: एप्पल (Apple) ने अपना लेटेस्ट iOS 14.3 और iPadOS 14.3 अपडेट शुरू किया है. इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से एप्पल का नया ProRAW फोटोग्राफी मोड मिलेगा, जो iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max यूजर्स के लिए है. अपडेट हाल ही में लॉन्च हुए Apple AirPods Max हेडफोन और एप्पल फिटनेस प्लस सब्सक्रिप्शन सर्विस को भी सपोर्ट देगा. इसमें पहले से कुछ सुधार भी किए गए हैं. आइए iOS 14.3 अपडेट के बारे में सब कुछ जानते हैं.

iOS 14.3 अपडेट iPhone 12 सीरीज, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR और iPhone SE (2020) के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. लिस्ट में iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 7 Plus, iPhone 7 और फर्स्ट जेनरेशन iPhone SE शामिल है.

एप्पल ने iOS 14.3 को ओवर-द-एयर (OTA) अडटे के जरिए जारी किया है और इसके आने वाले दिनों में सभी iOS डिवाइसेज में आने की उम्मीद है. आप iOS 14.3 अपडेट को अपने डिवाइस के सेटिंग्स सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं. फिर आपको जनरल सेक्शन में जाना है और सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन को चुनना है. अगर आपके डिवाइस में लेटेस्ट iOS वर्न मिल गया है, तो आपको iOS 14.3 अपडेट सॉफ्टवेयर सेक्शन में दिख जाएगा. केवल डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑप्शन पर टैप करें, जिससे आपका डिवाइस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑप्शन में अपग्रेड हो जाएगा. अगर अपडेट नहीं दिखा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपको कुछ दिनों में दिखेगा.

नए iOS 14.3 अपडेट में 25fps वीडियोज को शूट करने का ऑप्शन मिलता है. इसमें Apple iPhone 12 Pro और Max यूजर्स के लिए ProRAW फोटोग्राफी मोड भी मिलता है. इस मोड से यूजर्स को रॉ इमेज मिलेगी, इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड इमेज से कहीं ज्यादा बड़ा फाइल साइज होगा. यह इमेज बेहतर क्वालिटी की होगी. यूजर्स ProRAW फोटोज को आईफोन पर फोटोज ऐप के अंदर एडिट कर सकते हैं.

5G सेवाओं में होगी देरी! टेलिकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम के लिए करना पड़ सकता है इंतजार

इसके अलावा iOS यूजर्स को सेल्फी के लिए मिरर ऑप्शन भी मिलेगा. फीचर iPhone 6s सीरीज, iPhone SE, iPhone 7 series, iPhone 8 series, iPhone X और कुछ पुराने iPad यूनिट्स के लिए उपलब्ध होगा. एप्पल ने एप्प स्टोर पेज पर नया प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी ऐड किया है. अपडेट को डाउनलोड करने के बाद, यूजर्स को किसी ऐप की प्राइवेसी अपडेट के बारे में डेवलपर द्वारा दी गई जानकारी मिलेगी.

एप्पल टीवी ऐप में नया एप्पल टीवी प्लस टैब आया है, जिससे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने सब्सक्रिप्शन में कंटेंट खोजना और देखना आसान बन जाएगा. कंपनी ने सर्च को बेहतर किया है, जिससे अब कंटेंट को जॉनर के मुताबिक ब्राउज कर पाएंगे.

अपडेट में एप्पल फिटनेस प्लस को सपोर्ट मिलेगा, जो एप्पल वॉच के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड फिटनेस सर्विस है.

लेटेस्ट अपडेट Apple AirPods Max के लिए सपोर्ट देगा और फीचर्स जैसे एक्टिव नॉयस कैंसिसेशन, बेहतर ऑडियो आदि आएंगे. अगर आपने एप्पल के नए हेडफोन खरीदते हैं, तो आप लेटेस्ट iOS 14.3 वर्जन मिलेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.