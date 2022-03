Apple के नए iPhone SE और iPad Air की सेल शुरू, चेक करें कीमत और खासियतें

Apple के iPhone SE (2022) और iPad Air (2022) की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है. हालांकि आईफोन एसई (2022) अभी प्री-ऑर्डर पर ही है.

iPhone SE (2022) और iPad Air (2022) अपग्रेड मॉडल्स हैं.

Apple के iPhone SE (2022) और iPad Air (2022) की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है. हालांकि आईफोन एसई (2022) अभी प्री-ऑर्डर पर ही है. कंपनी ने पिछले हफ्ते ही एक वर्चुअल इवेंट में इन्हें पेश किया था. ये दोनों ही डिवाइस अपग्रेड मॉडल्स हैं. आई (2022) में एप्पल का ए15 बॉयोनिक चिप, 5जी कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर कैमरा सेंसर है. आईपैड एयर (2022)में एम1 चिप लगा है जो अभी तक मैकबुक और पिछली जेनेरेशन के आईपैड प्रो में ही उपलब्ध था. यह आईपैड 5जी को सपोर्ट करता है. इन दोनों डिवाइसेज के अलावा एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज को हरे रंग में और आईफोन 13 प्रो को भारतीय बाजार में अल्पाइन ग्रीन कलर में भी पेश किया है. Agri Sector Stocks: किसानों ने मुश्किल दौर में इकॉनमी को दिया है सहारा, एग्री सेक्टर के ये शेयर आपके पोर्टफोलियो को भी दे सकते हैं मज़बूती iPHONE SE (2022) की खासियतें

2020 मॉडल की तरह ही इसमें 4.7 इंच का रेटिना एचडी डिस्प्ले है.

रिजॉल्यूशन- 750×1,334 पिक्सल्स और 326ppi पिक्सल डेंसिटी

ए15 बॉयोनिक चिप

12 मेगापिक्सल का रीयर कैमरा सेंसर जो डीप फ्यूजन, फोटोग्राफिक स्टाइल्स और स्मार्ट एचडीआर 4 को सपोर्ट करता है. सेल्फी के लिए इसमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

स्टोरेज- 256 जीबी तक

कनेक्टिविटी- 5जी, 4जी, ब्लूटूथ वी5, वाईफाई 5, एनएफसी, जीपीएस/ए-जीपीएस, लाइटनिंग पोर्ट.

फिंगरप्रिंट सेंसर युक्त टच आई़डी होम बटन.

एक फुल चार्ज में 50 घंटे के ऑडियो प्लेबैक या 15 घंटे के वीडियो प्लेबैक का दावा.

यह स्टारलाइट, मिडनाइट और रेड कलर वैरिएंट्स में उपलब्ध है. Stocks in WarTime: रूस-यूक्रेन की लड़ाई में भी जमे रहे ये शेयर, लेकिन इन स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव iPAD AIR (2022) की खासियतें

इसमें 2,360×1,640 रिजॉल्यूशन वाला 10.9 इंच का एलईडी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है.

सीपीयू की तेज स्पीड और बेहतर ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए इसमें एम1 चिप लगा हुआ है.

इसमें 12मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा सेंसर है. इसमें सेंट्रर स्टेज सपोर्ट दिया है जिससे फेसटाइम जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करते समय मूविंग सब्जेक्ट्स को एडजस्ट किया जा सकता है.

12 मेगापिक्सल का रीयर कैमरा.

स्टोरेज- 256 जीबी तक

कनेक्टिविटी- 5जी, वाईफाई 6, ब्लूटूथ वी5, जीपीएस/ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट

सिंगल चार्ज में दिन भर की बैटरी लाइफ का दावा.

यह गुलाबी, नीला, स्पेस ग्रे, पर्पल और स्ट्रेट कलर में उपलब्ध है. कीमतें

iPhone SE (2022) के 64 जीबी मॉडल की कीमत 43,900 रुपये, 128 जीबी मॉडल की 48,900 रुपये और 256 जीबी मॉडल की 58,900 रुपये है.

iPad Air (2022) वाईफाई वैरिएंट 64 जीबी मॉडल 54,900 रुपये और 256 जीबी मॉडल 68,900 रुपये में है जबकि iPad Air (2022) वाईफाई+सेलुलर मॉडल का 64 जीबी वैरिएंट 68,900 रुपये और 256 जीबी वैरिएंट 82,900 रुपये में है. ऑफर दोनों ही डिवाइस ऑफलाइन स्टोर्स के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है. हालांकि आईफोन एसई (2022) अभी प्री-ऑर्डर पर ही है. एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर iPhone SE (2022) पर 2 हजार रुपये और iPad Air (2022) पर 4 हजार रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट ले सकते हैं. नो-कॉस्ट ईएमाी ऑप्शंस और एक्सचेंज डिस्काउंट्स भी उपलब्ध है.

