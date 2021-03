कोरोना के चलते घर से पढ़ाई-काम ने बढ़ाई iPad की बिक्री, अब खुल रहे ऑफिसेज-कॉलेज तो Apple कर रहा ये बदलाव

कोरोना महामारी के चलते लोगों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है. Work form Home और Study from Home के दौरान Apple के iPads का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. अब इस प्रॉडक्ट लाइन में एप्पल एक और आईपैड लाने वाला है. जानकारी के मुताबिक आईपैड के नए मॉडल का एलान अप्रैल 2021 तक किया जा सकता है. हालांकि अभी कंपनी ने इस साल 2021 में अपने पहले प्रॉडक्ट लांच इवेंट के बारे में कोई एलान नहीं किया है. कंपनी की योजना नए मॉडल में प्रोसेसर और कैमरे की क्षमता बढ़ाई जाएगी. नया आईपैड वर्तमान प्रो मॉडल के समान ही दिखने में रहेगा और इसकी स्क्रीन साइज भी 11 इंच और 12.9 इंच की रहेगी. नए डिवाइस का प्रोसेसर एप्पल के लेटेस्ट Macbook Air, MacBook Pro और Mac mini में लगी M1 Chip के मुकाबले रहेगा. इसके अलावा एप्पल इसमें मिनी-एलईडी स्क्रीन लाने की योजना बना रहा है जिससे इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी और कांट्रास्ट रेशियो में सुधार होगा.

टेस्टिंग के दौरान नए आईपैड प्रो में थंडरबोल्ट कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया. इस कनेक्टर का इस्तेमाल कस्टम एप्पल प्रोसेसर्स के साथ लेटेस्ट मैक में किया गया है. इस पोर्ट के लिए नए चार्जर की जरूरत नहीं होती है और यह एडीशनल एक्सटर्नल मॉनीटर्स, हार्ड ड्राइव्स इत्यादि से कनेक्ट हो जाता है. इसकी खासियत यह है कि इसमें डेटा सिंसिंग यूएसबी-सी टेक्नोलॉजी से भी अधिक तेजी से होता है.

पिछले साल 2020 की चौथी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2020 में आईपैड के जरिए एप्पल का रेवेन्यू 840 करोड़ डॉलर का रहा था. यह 2014 के बाद से सबसे अधिक था. कोरोना महामारी के चलते काम और पढ़ाई घर से ही होने लगे थे जिसके चलते आईपैड की बिक्री में उछाल आया था. अब ऑफिसेज और कॉलेजेज खुलने लगे हैं तो एप्पल टैबलेट की बिक्री बरकरार रखने के लिए नए आईपैड मॉडल पर काम कर रहा है. इससे पहले आईपैड प्रो मार्च 2020 में अपडेट किया गया था. अपडेट वर्जन में प्रोसेसर बेहतर किया गया और ट्रैकपैड केस के जरिए मैजिक कीबोर्ड का सपोर्ट दिया गया और कैमरे के साथ एक स्कैनर भी दिया गया.

इस साल 2021 में एप्पल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आईपैड के सबसे सस्ता मॉडल को और पतले व हल्के रूप में भी लाने की योजना तैयार कर रही है. इसके अलावा कंपनी एक नया आईपैड मिनी को भी लांच करने की तैयारी चल रही है जिसमें स्क्रीन साइज वर्तमान 7.9 इंच से कुछ बड़ी होगी. आईपैड मिनी के इससे पहले 2019 में अपग्रेड किया गया था और इसमें एप्पल पेंसिल सपोर्ट दिया गया था और प्रोसेसर की स्पीड तेज की गई थी. इसके अलावा इस साल एप्पल नए आईफोन और एप्पल वॉच पर भी काम कर रही है. एप्पल मैकबुक प्रो लैपटॉप और आईमैक डेस्कटॉप में भी बड़े बदलाव कर सकती है.

