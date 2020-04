Apple इसी महीने लॉन्च कर सकती है iPhone 9, जानें कितनी रहेगी कीमत

एप्पल (Apple) अपने हर नए प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले सस्पेंस बनाता है और ऐसा एप्पल के आने वाले फोन iPhone 9 या iPhone SE के बारे में भी है. पिछले कुछ महीनों से एक नए कम कीमत वाले आईफोन की खबरें आ रही हैं. अब Wedbush विश्लेषक Daniel Ives ने दावा किया है कि iPhone 9 या iPhone SE को इस महीने के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है. मार्केटवॉच के मुताबिक विश्लेषक ने निवेशकों को बताया कि एप्पल जब नए आईफोन का एलान करेगा, उसी समय से वह शिपमेंट के लिए तैयार होगा. इसमें यह बात रोचक है कि उनका कहना है कि यह कम कीमत वाला फोन होगा.

एप्पल इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह कर सकता है. विश्लेषक ने लिखा है कि एप्पल इसे बिना किसी बड़े इवेंट के लॉन्च करने पर विचार कर रहा है क्योंकि फोन शिपमेंट के लिए पहले से तैयार है.

कम कीमत के इस फोन का लॉन्च अब निकट लग रहा है. हाल ही में एप्पल टिपस्टर Jon Prosser ने ट्वीट कर बताया था कि iPhone 9 या iPhone SE का एलान 15 अप्रैल हो सकता है और शिपमेंट 22 अप्रैल को संभव है. आईफोन 9, आईफोन 11 से दिखने में बहुत अलग रहेगा. नए आईफोन में एक LCD स्क्रीन रह सकती है.

ऐसा माना जा रहा है कि आईफोन 9, आईफोन 8 की जगह लेगा. इस फोन में 4.7 इंच का LCD डिस्प्ले, एक टच आईडी होम बटन और आईफोन 11 सीरीज में इस्तेमाल किया गया A13 प्रोसेसर मौजूद रहेगा. आईफोन 9 सपेद, काले और लाल रंग और 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आ सकता है.

iPhone 9 की कीमतों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन TF इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषक Ming-Chi Kuo ने दावा किया था कि इस फोन की कीमत 349 अमेरिकी डॉलर (लगभग 30,227 रुपये) से शुरू होगी. ऑरिजनल iPhone SE (स्पेशल एडिशन) को 399 डॉलर में लॉन्च किया गया था और इसमें 4 इंच का डिस्प्ले मौजूद था.

iPhone 9 का मुख्य तौर पर भारतीय और चीनी बाजार पर लक्ष्य रहेगा. अगर भारत में एप्पल इस फोन को 25,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च करती है, तो इसका प्रदर्शन बेहतर रह सकता है.

