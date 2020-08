Apple Share Price: Apple का नया कीर्तिमान, 2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू वाली पहली अमेरिकी कंपनी

Apple market value hits $2 Trillion as share price climbs To $469: एप्पल इंक (Apple Inc.) ने वॉल स्ट्रीट पर इतिहास बनाया है. कंपनी के शेयर ने मार्केट वैल्यू को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा दिया है. ऐसा पहली बार है कि एक अमेरिकी कंपनी ने इस स्तर को पार किया है. ट्रेडिंग में आईफोन (iPhone) बनाने वाली कंपनी के शेयर 1.3 फीसदी बढ़कर 468.09 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गए. मार्च में निचले स्तर से शेयर दोगुने से ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह कमाई के अच्छे रिजल्ट और 5G आईफोन को लेकर सकारात्मक रुख है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Edward Jones में विश्लेषक Logan Purk ने कहा कि यह वैल्युएशन एक कीर्तिमान है लेकिन इसके असर को देखें, तो ये केवल एक संख्या है. उन्होंने कहा कि यह मूलरूप से ज्यादा मनोवैज्ञानिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण है.

इस बढ़ोतरी ने एप्पल की दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी के तौर पर स्थिति को मजबूत किया है. जहां सऊदी अरामको ने दिसंबर में कुछ समय के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर की वैल्युएशन को हासिल किया, इसके बाद सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी के शेयर गिर गए और वर्तमान में ये लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ ट्रेड कर रहे हैं.

अमेरिकी कंपनियों में एप्पल ने अमेजन इंक और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को पीछे कर दिया है, जो अमेरिकी शेयर बाजार में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हैं. इन दोनों कंपनियों का मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन डॉलर से नीचे है.

Petrol-Diesel Price Today: देश में पेट्रोल 90 रु प्रति लीटर के करीब, चेक करें अपने शहर का रेट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वजह निवेशकों का एप्पल में बढ़ रहा आत्मविश्वास है. इसके मुताबिक कंपनी अब आईफोन और दूसरे गैजेट्स की सेल पर कम निर्भर है और यूजर्स के लिए अपनी सर्विस पर ज्यादा निर्भर हो रही है, जो कोरोना वायरस संकट के दौरान एक बड़ा बदलाव है.

एप्पल का रेवेन्यू जून तिमाही में हर कैटेगरी और सभी भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ा है. यह ऐसे समय में है जब कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.