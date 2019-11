Apple ने लॉन्च किया 16 इंच डिस्प्ले के साथ MacBook Pro, भारत में इतनी होगी कीमत

एप्पल (Apple) ने अपना सबसे ज्यादा प्रीमियम लैपटॉप MacBook Pro का 16 इंच डिस्प्ले के साथ नया मॉडल लॉन्च किया है. यह MacBook Pro के 15 इंच वाले मॉडल की जगह लेगा. इस मॉडल में एप्पल के पुराने कीबोर्ड की जगह एक नया मैजिक कीबोर्ड मौजूद होगा. इसमें सिजर-स्विच मैकेनिज्म होगा. एप्पल ने 15 इंच के मॉडल की बिक्री बंद कर दी है. MacBook Pro के नए मॉडल की भारतीय बाजार में कीमत 1,99,900 रुपये रखी गई है जबकि अमेरिका में इसकी कीमत 2,399 डॉलर (लगभग 1,73,000 रुपये) है. अमेरिका में इसको प्री-ऑर्डर करने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन भारत में यह कब उपलब्ध होगा.

MacBook Pro में सबसे बड़ा बदलाव नया मैजिक कीबोर्ड ही है. एप्पल को अपने पहले के मॉडल्स में मौजूद कीबोर्ड को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी है. कंपनी ने कुछ चुनिंदा मॉडल्स के कीबोर्ड पर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया था. एप्पल ने नए डिजाइन के साथ कीबोर्ड लाया है जो उसके मुताबिक ग्राहकों को आरामदायक और संतुष्ट अनुभव देगा.

MacBook Pro में अब 16 इंच का रेटिना डिस्प्ले मौजूद होगा जिसमें 3072×1920 पिक्सल का मैक्सिमम रेजोल्यूशन होगा और 226ppi की पिक्सल डेनसिटी होगी. डिवाइस बेजेल्स को मिनिमाइज कर दिया गया है. MacBook Pro में 2.6GHz 6-कोर 9th जेन इंटल कोर आई7 प्रोसेसर होगा. इसमें 16GB की DDR4 रैम और 512GB का SSD स्पेस दिया होगा.

इसके अलावा AMD Radeon प्रो 5300M 4GB की GDDR6 मेमोरी के साथ होगा. साथ ही टच बार और टच आईडी भी मौजूद होगी. MacBook Pro में 3.5mm का हेडफोन जैक और चार थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स होंगे.

16 इंच वाले MacBook Pro के इस मॉडल में स्पीकर सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है. एक बिल्कुल नये तरीके से रिडिजाइन किये गये 6 स्पीकर का सिस्टम होगा जो डॉलबी एटमोस को सपोर्ट देगा. स्पीकर सिस्टम में 4 कैंसलिंग वूर्फस होंगे जो अनचाही वाइब्रेशंस को कम करोंगे. MacBook Pro में माइक्रोफोन्स में बी सुधार किया गया है और इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेहतर होगा जो साफ रिकॉर्डिंग्स कर सकेगा.

एप्पल के Mac और iPad प्रोडक्ट मार्केटिंग के सीनियर डायरेक्टर टोम बोगर के मुताबिक ग्राहक MacBook Pro में ज्यादा बड़ा डिस्प्ले, बेहतर और फास्ट परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा बैटरी, बेस्ट नोटबुक कीबोर्ड, अच्छे स्पीकर और ज्यादा स्टोरेज चाहते थे. उनके मुताबिक इसका 16 इंच का नया मॉडल इन सभी खूबियों के साथ आया है.

एप्पल ने यह भी एलान किया है कि Mac Pro और Pro Display XDR की बिक्री दिसंबर में शुरू होगी. नया 16 इंच का MacBook Pro सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर में उपलब्ध होगा.

