AirPods Max: Apple ने लॉन्च किए अपने पहले ओवर इयर वायरलेस हेडफोन, भारत में 59,900 रु कीमत

Apple AirPods Max launched in india: एप्पल (Apple) ने अपने पहले ओवर इयर हेडफोन्स AirPods Max को लॉन्च किया है. इन्हें पहले AirPods Studio कहे जाने की रिपोर्ट्स थीं. AirPods Max की भारत समेत दुनिया भर में खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू होगी. इन्हें एप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट किया गया है और ये पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे.

AirPods Max की भारतीय बाजार में कीमत एप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर कीमत 59,900 रुपये लिस्ट की गई है. यह 15 दिसंबर से स्टोर के जरिए खरीदारी के लिए उपलब्ध होंगे.

एप्पल के पहले ओवर इयर हेडफोन्स में ऊंची क्वालिटी की ऑडियो देने का दावा किया गया है. यह अलग अलग सिर के साइज के मुताबिक फिट रखने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें H1 चिप है. हेडफोन में कुल 9 माइक्रोफोन्स हैं, जिसमें आठ में एक्टिव नॉयस कैंसिलेशन (ANC) फंक्शन है जिससे सभी दिशाओं से शोर को रोका जा सकता है. इसमें AirPods Pro, ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरफोन्स के समान सिंगल बटन ट्रांसपरेंसी मोड भी है. वायरलेस हेडफोन को ब्लूटूथ v5 का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया जा सकता है.

AirPods Max में accelerometer और gyroscope मौजूद हैं. इनके जरिए रियल टाइम में हेड मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं. इसमें ऑप्टिकल और पॉजिशन सेंसर हैं जो कानों से इन्हें हटाने पर डिटेक्ट कर लेते हैं. इन्हें ऊपर उठाने पर या हटाने पर आवाज को रोक देते हैं.

इनमें ट्रैक को प्ले, पॉज, स्किप करने के साथ Siri को एक्टिवेट और वॉल्यूम को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है. इन वायरलेस हेडफोन्स के जरिए एक बार चार्ज करने पर 20 घंटे तक गाने सुनने का समय मिलने का दावा है. एप्पल के मुताबिक, पांच मिनट चार्ज करने पर इससे डेढ़ घंटे म्यूजिक सुना जा सकता है.

