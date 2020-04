Apple ने लॉन्च किया iPhone SE 2020; भारतीय बाजार में 42,500 रु शुरुआती कीमत, जानें इसके फीचर्स

एप्पल (Apple) ने बुधवार को iPhone SE 2020 लॉन्च किया है. यह एप्पल के मौजूदा लाइनअप में सबसे किफायती आईफोन मॉडल है. ऐसी खबरें थी कि यह फोन iPhone SE 2 के नाम से आएगा और बाद में इसके iPhone 9 के तौर पर लॉन्च की बातें चल रही थीं. इस स्मार्टफोन में iPhone 8 और उससे पहले के आईफोन मॉडल की तरह 4.7 इंच का डिस्प्ले साइज है. कंपनी की ओर से सबसे किफायती फोन होने के बावजूद इसमें Apple A13 Bionic chip मौजूद है जो आईफोन 11 सीरीज में भी है.

iPhone SE 2020 की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 42,500 रुपये 64GB वेरिएंट के लिए है, जबकि स्मार्टफोन 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में भी उपलब्ध है. हालांकि, दूसरे वेरिएंट की भारतीय बाजार में कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. भारत में यह कब से उपलब्ध होगा, इसके बारे में भी नहीं कहा गया है.

यह नया आईफोन ब्लैक, व्हाइट और (प्रोडक्ट) रेड कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा.

iPhone SE 2020 में 4.7 इंच का रेटिना HD IPS LCD डिस्प्ले मौजूद है. इसके साथ फोन में डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट है. स्मार्टफोन में A13 Bionic chip है जो iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max में उपलब्ध कराई गई थी. कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4G VoLTE, वाईफाई 802.11ax, वाईफाई कॉलिंग, NFC, ब्लूटूथ v5.0, GPS/ A-GPS दिया गया है. इसमें टच आईडी बटन है.

iPhone SE 2020 का लुक iPhone 8 के समान ही है. इसमें IP67 की रेटिंग है जो इसे डस्ट और वाटर रसिस्टेंट बनाता है. यह 1 मीटर तक गहरे पानी को आधे घंटे तक रह सकता है.

एप्पल ने अपने दूसरे आईफोन्स की तरह ही इसकी बैटरी और रैम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जिससे यह 18W चार्जर से आधे घंटे में 50 फीसदी तक चार्ज हो सकता है. इसके साथ यह वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है.

इस नए आईफोन में 12 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा दिया गया है. यह 60fps तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो के लिए स्मार्ट HDR के साथ है. सेल्फी और वीडियो चैट के लिए इसमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ है.

