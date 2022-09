Apple iPhone 14 Launch Live Update: कुछ ही देर में शुरू होगा लाइव इवेंट, आईफोन 14 प्रो, AirPods Pro 2 समेत कई डिवाइस होंगे लॉन्च, लेटेस्ट अपडेट

Live

आप Apple Far Out इवेंट ऑनलाइन देख सकते हैं. Apple इवेंट के लिए लाइवस्ट्रीम Apple.com, Apple के YouTube चैनल और Apple TV ऐप पर उपलब्ध होगी.

iPhone 14, iPhone 14 Pro, AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8 launch live updates: कुछ ही देर में क्यूपर्टिनो-कैंपस (Cupertino-campus) से Apple का Far Out इवेंट शुरू होने वाला है. इस इवेंट में कंपनी अपने iPhone 14 Series, Watch 8 Series से लेकर कई डिवाइस पेश कर सकती है. इसके साथ ही, उम्मीद है कि आज नेक्स्ट जनरेशन AirPods Pro से भी पर्दा हटेगा. Apple का लाइवस्ट्रीम रात 10.30 बजे से शुरू होने वाला है. इस Far Out इवेंट को Apple की आधिकारिक वेबसाइट और कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्ट्रीम किया जाएगा.

Apple iPhone 14 Launch Event Live Streaming: लॉन्च होने वाले हैं आईफोन 14 समेत कई नए डिवाइस, ऐसे देख सकेंगे लाइव इवेंट

यह Apple का इस साल का तीसरा लाइव इवेंट होगा. इस इवेंट में सीमित संख्या में ही लोग शामिल होंगे. इवेंट का ऑनलाइन स्ट्रीम भी किया जाएगा. कंपनी ने इस इवेंट में शामिल होने के लिए चुनिंदा मीडिया मेंबर्स को आमंत्रित किया है. हालांकि, हर कोई इस इवेंट को ऑनलाइन देख सकता है. Apple इवेंट के लिए लाइवस्ट्रीम Apple.com, Apple के YouTube चैनल और Apple TV ऐप पर उपलब्ध होगी. आप इसे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं.

Here and wow. Watch a special #AppleEvent today at 10 a.m. PT. — Apple (@Apple) September 7, 2022

Live Updates