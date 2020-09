Apple Event: आज नया iPad, Watch Series 6 हो सकते हैं लॉन्च, कब और कहां देख सकेंगे इवेंट

Apple Event: आज एप्पल एक खास इवेंट आयोजित करने जा रही है जिसमें कंपनी नए iPad, Watch Series 6, सस्ती Apple Watch, AirTags, One Services bundle आदि का एलान कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो टेक कंपनी लेटेस्ट iOS 14 सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल्स जारी कर सकती हैं जिसका एलान कुछ महीने पहले WWDC 2020 इवेंट में किया गया था. यह दूसरा ऑनलाइन लॉन्च इवेंट जो एप्पल WWDC डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आयोजित कर रहा है.

यह ऑनलाइन स्पेशल टाइम फ्लायज इवेंट भारतीय समयानुसार मंगलवार रात लगभग साढ़े 10 बजे शुरू होगा.

एप्पल का यह स्पेशल इवेंट कोरोना वायरस महामारी की वजह से वर्चुअल तौर पर आयोजित किया जाएगा. WWDC 2020 इवेंट की तरह ही, एप्पल का आने वाला इवेंट स्टीव जोब्स थियेटर और एप्पल पार्क से प्री-रिकॉर्डेड वीडियो होने की उम्मीद है. एप्पल के टाइम फ्लाइज इवेंट को एप्पल की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और एप्पल टीवी ऐप के जरिए देखा जा सकेगा.

आज रात होने वाले ऑनलाइन इवेंट में एप्पल नए iPad, iOS 14, Apple Watch Series 6, AirTags, Apple TV, MacBook और कई प्रोडक्ट्स से जुड़े एलान कर सकता है. कंपनी आज ऑनलाइन इवेंट में सस्ती घड़ी को भी लॉन्च कर सकती है.

कुछ लीक हुई खबरों के मुताबिक, आने वाले iPad Air 4 का डिजाइन iPad Pro से बहुत समान रहेगा. लीक से यह भी पता चलता है कि इसमें एज टू एज डिस्प्ले बिना होम बटन के दिया जाएगा. इसमें फेस आईडी की जगह साइड बटन पर टच आईडी होने की उम्मीद है.

एप्पल आज रात होने वाले इवेंट में iOS 14 के बारे में भी और डिटेल साझा कर सकता है. इसके साछ ही कंपनी watchOS 7, iPadOS 14 और tvOS 14 के बारे में नई डिटेल्स का एलान कर सकता है. iPhone 12 सीरीज के अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है जो iOS 14.1 अपडेट के साथ आ सकता है. एप्पल ने हाल ही में डेवलपर्स और पब्लिक बीटा यूजर्स के लिए iOS 14 बीटा 8 जारी किया है. बता दें कि एप्पल ने जून में WWDC 2020 इवेंट के दौरान iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 और tvOS 14 का एलान किया था.

