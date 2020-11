Apple One More Thing Event: एप्पल ने M1 बेस्ड प्रोडक्ट्स का किया एलान, नए MacBook Air, Mac Mini से उठा पर्दा

एप्पल ने आज अपने तीसरे प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट का आयोजन किया. इसमें एप्पल की पहली Mac chip का लॉन्च हुआ. इवेंट में तीन नए Mac मॉडल का एलान किया गया है जिसमें MacBook Air शामिल है जो एप्पल का नोटबुक है. इसके साथ 13 इंच का MacBook Pro और एक नया Mac Mini M1 एप्पल सिलीकोन चिप के साथ उतारा गया है. आइए जानते हैं कि एप्पल के इवेंट में किन प्रोडक्ट्स को पेश किया गया है.

एप्पल ने Mac के लिए अपने प्रोसेसर का एलान किया है जिन्हें M1 कहा गया है. नया ARM बेस्ड एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर पॉवर- पर- वॉट फोकस्ड है और कंपनी का दावा है कि M1 चिप बाजार में सबसे प्रभावी चिप है. यह 5 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बेस्ड है. एप्पल ने एप्पल द्वारा डिजाइन किए गए ग्राफिक्स प्रोसेसर को चिप के अंदर इंटिग्रेट किया है. टेक कंपनी ने कहा कि डेवलपर्स ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो दोनों Intel बेस्ड और M1 बेस्ड Macs के साथ काम करें. बड़े डेवलपर्स जैसे Adobe ने M1 आधारित Macs के लिए अने ऐप्स को तैयार करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है. iPhone ऐप्स Macs के साथ काम कर सकते हैं.

इस इवेंट के दौरान एप्पल ने एक नए MacBook Air का भी एलान किया जो M1 चिपसेट के साथ आता है. एप्पल ने कहा कि नए MacBook Air में बेहतर प्रदर्शन, 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ है. नए MacBook Air में नया डिजाइन है. इसकी कीमत 92,900 रुपये से शुरू है.

इसके साथ एप्पल ने नए Mac Mini का एलान किया जो इसी M1 प्रोसेसर के साथ आता है. नए Mac Mini में ती गुना तक तेज CPU परफॉर्मेंस और 6 गुना तक बेहतर ग्राफिक्स हैं. अपडेटेड Mac Mini में ऑरिजनल के समान डिजाइन है लेकिन अंदर से इसमें बदलाव हैं. इसमें दो यूएसबी पोर्ट हैं जो थंडरबोल्ट और यूएसबी 4 को सपोर्ट करते हैं. नए Mac Mini की कीमत 64,900 रुपये से शुरू है.

Google Pay की भारत में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अनुचित बिजनेस तरीकों को लेकर CCI ने दिया जांच का आदेश

इवेंट में बिल्कुल नए MacBook Pro को भी पेश किया गया है. इसे किएटिव और प्रोफेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Apple M1 चिप में MacBook Pro है जिसमें 17 घंटे की बैटरी लाइफ और 20 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है, जो Mac में सबसे लंबी बैटरी है. एप्पल ने कहा कि इसका 8 कोर CPU पिछले जनरेशन के 13 इंच वाले MacBook Pro के मुकाबले 2.8 गुना तेज परफॉर्मेंस देता है. नए MacBook Pro में दो यूएसबी पोर्ट हैं जो यूएसबी 4 और थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करते हैं. इसमें बेहतर वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी हैं. इसकी कीमत 122,900 रुपये से शुरू होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.