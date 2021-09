Apple event 2021: आज लॉन्च होगी iPhone 13 सीरीज; जानिए, कब और कहां देखें इवेंट

Apple event 2021: एप्पल का बड़ा इवेंट, जिसमें iPhone 13 सीरीज लॉन्च की जाएगी, अब कुछ घंटे ही दूर है. इवेंट को ‘कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग’ कहा गया है. इसके लिए Cupertino ने पिछले हफ्ते इनवाइट भेज दिए थे. इस इवेंट को लेकर कुछ जानकारी लीक हुई है. लेकिन इस साल कंपनी को जानकारी के लीक को कम रखने में सफल रही है.

इवेंट आज 14 सितंबर को 10 am PDT होगा. जिसका मतलब है कि इवेंट भारतीय समय के अनुसार रात साढ़े 10 बजे शुरू होगा. जैसा 2020 की शुरुआत से होता आया है, यह इवेंट भी वर्चुअली आयोजित किया जाएगा और लाइव स्ट्रीम होगा. ऐसा कोरोना महामारी की वजह से किया जा रहा है.

इवेंट को देखने के लिए, यूजर्स एप्पल की वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा इवेंट टेक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. यूजर्स रिमाइंडर लगा सकते हैं, जिससे इवेंट के लाइव जाने पर उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसके साथ मुख्य संबोधन को एप्पल टीवी पर भी यूजर्स देख सकेंगे. इवेंट के खत्म होने के बाद, इसे किसी भी समय Apple Podcast ऐप पर भी देखा जा सकेगा.

Apple event 2021: iPhone 13 से लेकर Apple Watch Series 7 तक, जानें क्या होगा लॉन्च

ऐसी उम्मीद है कि iPhone 13 सीरीज में चार मॉडल्स शामिल होंगे- iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max. स्क्रीन साइज की बात करें, तो यह 2020 में Cupertino द्वारा लॉन्च किए गए iPhone 12 सीरीज के समान रह सकता है. हालांकि, नए आईफोन में जिस फीचर पर सबसे ज्यादा नजर है, वह इसका कैमरा है. कैमरे में सबसे बड़े बदलाव होने की उम्मीद है.

जहां सबसे बड़ा एलान नई आईफोन सीरीज को लेकर होगा, इसके साथ कंपनी के नई एप्पल वॉच और AirPods 3 भी लॉन्च करने की उम्मीद है.

