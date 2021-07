Amazon Smartphone Upgrade Days: iPhone 12 पर 9,000 रुपये का डिस्काउंट, 8 जुलाई तक खरीदारी का मौका

Amazon Smartphone Upgrade Days: अगर आप अपने खुद के लिए या किसी दोस्त या रिश्तेदार को तोहफे में देने के लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है. अमेजन ने स्मार्टफोन अपग्रेड डेज का एलान किया है, जिसमें लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज पर ऑफर मौजूद हैं. यह सेल आज से शुरू हो चुकी है और 8 जुलाई तक चलेगी. इस सेल में ग्राहकों को तमाम बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी. इनमें वनप्लस, शाओमी, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो आदि शामिल हैं.

कई लेटेस्ट लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स जैसे Samsung M32, OnePlus Nord CE 5G, Redmi Note 10S, Tecno Spark 7T भी बैंक ऑफर्स के साथ मौजूद हैं. ग्राहकों को एसबीआई क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा, जो 1,250 रुपये तक का होगा. चुनिंदा स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज पर 12 महीनों तक के ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा ले सकेंगे. आइए अमेजन की इस सेल में मौजूद ऑफर्स के बारे में जानते हैं.

सेल के दौरान वनप्लस मॉडल्स पर बेहतरीन डिस्काउंट और ईएमआई ऑप्शन मौजूद रहेंगे. नया लॉन्च हुआ OnePlus Nord CE 5G 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध होगा. सेल के दौरान OnePlus 9 5G सीरीज 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ रहेगा. वनप्लस के स्मार्टफोन्स बैंक ऑफर्स के साथ चार हजार रुपये तक की छूट और 9 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ मौजूद होंगे.

शाओमी ने हाल ही में कई पावरफुल स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है, जिसमें Redmi Note 10S, Mi 11 सीरीज शामिल है. शाओमी के स्मार्टफोन्स बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होंगे. Mi 11X एक्सचेंज ऑफर्स के साथ 29,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा, जिसके साथ नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स मौजूद होंगे. रेडमी सीरीज के फोन्स पर भी बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे.

Samsung M32 के हाल ही में लॉन्च के साथ, ग्राहक पूरी सैमसंग एम सीरीज की रेंज पर बेहतरीन ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं. इनमें सेल के दौरान टॉप फोन्स पर 25 फीसदी तक की छूट, बेहतरीन बैंक ऑफर्स और नौ महीनों तक का नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा भी मिलेगा. Samsung M31s 16,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा. भारत के पहले 7000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन Samsung Galaxy M51 8,000 रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर्स और अतिरिक्त बैंक ऑफर्स के साथ मौजूद है.

अमेजन की इस सेल में iPhone 12 पर 9 हजार रुपये का डिस्काउंट मौजूद है. यह स्मार्टफोन 70,900 रुपये की कीमत पर मिल रहा है.

वीवो के स्मार्टफोन्स पर 30 फीसदी तक की छूट के साथ एक्सचेंज करने पर 2,500 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा.

WhatsApp पर आएगा ये नया फीचर, वीडियो की क्वालिटी को करेगा बेहतर

ओप्पो के स्मार्टफोन्स पर 35 फीसदी की छूट मौजूद है. इसके अलावा 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर है.

सेल में ग्राहकों को पावर बैंक पर 65 फीसदी तक की छूट भी मिल रही है. इसके साथ बेस्टसेलिंग मोबाइल एक्सेसरीज की कीमत 99 रुपये से शुरू है. हैंडसेट 199 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.