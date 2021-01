सिर्फ 89 रुपये में 28 दिन तक देखिए Amazon Prime पर फेवरेट मूवीज, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

Netflix और Disney+Hotstar जैसे अन्य OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म से अमेजन प्राइम (Amazon Prime) को कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में अमेजन प्राइम वीडियो ने 13 जनवरी को महज 89 रुपये में एक प्लान लांच किया है जो सिर्फ मोबाइल के लिए है. इसके लिए अमेजन प्राइम ने एयरटेल के साथ साझेदारी किया है और एयरटेल के प्रीपेड ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. अमेजन प्राइम वीडियो के डायरेक्टर और कंट्री जनरल मैनेजर गौरव गांधी ने कहा कि भारत में स्मार्टफोन एंटरटेनमेंट के लिए अफोर्डबेल जरिया बन गया है और इसके जरिए अमेजन प्राइम इंडिया अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए यह प्लान पेश किया है.

अमेजन प्राइम वीडियो की प्रतिद्वंद्वी नेटफ्लिक्स ने पिछले साल ही मोबाइल के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है. नेटफ्लिक्स ने पिछले साल 2020 में भारत में 199 रुपये का मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया था. मोबाइल-ओनली प्लान्स के जरिए कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में आसानी होती, खासतौर से छोटे शहरों में.

प्राइम वीडियो मोबाइल एडीशन एक सिंगल-यूजर मोबाइल-ओनली प्लान है. इस प्लान के तहत एसडी क्वॉलिटी की स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगा. इस प्लान के तहत सभी एयरटेल कस्टमर्स बंडल्ड प्रीपेड पैक्स के साथ 30 दिनों के लिए फ्री ट्रॉयल पर अमेजन प्राइम वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को एयरटेल थैक्स ऐप पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए अमेजन पर खाता बनाना होगा. 30 दिनों का फ्री ट्रॉयल खत्म होने के बाद एयरटेल कस्टमर्स को कम से कम 89 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज कराना होगा जिसमें यूजर को 6 जीबी डेटा के साथ 28 दिनों के लिए प्राइम वीडियो मोबाइल एडीशन का एक्सेस मिलेगा.

मल्टी-यूजर एक्सेस, स्मार्ट टीवी समेत कई डिवाइसेज पर स्ट्रीमिंग और एचडी/यूएचडी कंटेट के साथ प्राइम म्यूजिक व अमेजन वेबसाइट के जरिए फ्री फास्ट डिलीवरी जैसे प्राइम बेनेफिट्स के लिए 30 दिनों का अमेजन प्राइम मेंबरशिप 131 रुपये में ले सकते हैं या 28 दिनों की वैलिडिटी वाला 349 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं. रिचार्ज एयरटेल थैंक्स ऐप के अलावा देश भर के लाखों रिचार्ज प्वाइंट्स पर उपलब्ध है.

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइन और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटोटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं. सस्ते डेटा प्लान और अफोर्डेबल स्मार्टफोन के कारण अधिक से अधिक लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े. इसके अलावा कोरोना महामारी के दौर में मूवी थिएटर्स के बंद होने के चलते अधिक से अधिक लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े. गांधी के मुताबिक पिछले चार वर्षों में प्राइम वीडियो की प्रसिद्धि बड़ी है और 4300 से अधिक नगरों व शहरों में इसके व्यूअर्स हैं.

