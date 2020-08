Amazon Prime Day Sale 2020: आज आधी रात से सेल शुरू, स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक छूट

Amazon Prime Day Sale 2020: अमेजन की प्राइम डे सेल आज आधी रात से शुरू होने जा रही है. यह सेल 6 और 7 अगस्त को है. इस सेल के दौरान स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. सेल के दौरान खरीदारी करते समय HDFC बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा. इसके अलावा सेल में नो-कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद हैं.

अमेजन प्राइम डे के दौरान कई फोन लॉन्च के बाद पहली बार सेल के लिए उपल्बध होंगे. इनमें OnePlus Nord है जिसकी कीमत 29,999 रुपये है और इसकी बिक्री 6 अगस्त से होगी. इसके साथ Samsung Galaxy M31s के 6+128GB मॉडल को 19,499 रुपये और 8+128GB वेरिएंट को 21,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसके अलावा Redmi Note 9 की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होगी और इसे 6 अगस्त दोपहर 2 बजे से खरीदा जा सकता है.

इसके साथ Honor 9A की सेल कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी और इसे 11,999 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Redmi 9 Prime को सेल के दौरान 6 अगस्त सुबह 10 बजे से उपलब्ध कराया जाएगा. इसके 4+64GB मॉडल की कीमत 9,999 रुपये और 4+128GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये होगी.

इसके अलावा सेल में Redmi Note 9 Pro की कीमत 13,999 रुपये से शुरू होगी. वहीं, Redmi Note 9 Pro Max को 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ खरीदा जा सकेगा. सेल में OnePlus 7T 35,999 रुपये में मिलेगा जबकि बाजार में इसकी कीमत 39,999 रुपये है. वहीं, OnePlus 8 5G 41,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उपल्बध होगा. Samsung Galaxy M31 को 16,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. Redmi K20 Pro 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिलेगा.

