Amazon की नई Fire TV Stick लॉन्च; भारत में 15 अक्टूबर से बिक्री, जानें कीमत और फीचर्स

अमेजन ने अपने ईवेंट के दौरान नई फायर टीवी स्टिक का एलान किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत अपनी थर्ड जनरेशन डिवाइस में इसमें फायर टीवी स्टिक 4K के समान कोर हार्डवेयर मौजूद है. Amazon Fire TV Stick (3rd Gen) और Fire TV Stick Lite स्ट्रीमिंग डिवाइस की रेंज में उतारे गए दो नए वेरिएंट हैं. ये नए वेरिएंट फुल एचडी रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट करते हैं. ये Amazon Fire TV Stick (2nd Gen) के करीब चार साल बाद आए हैं और इनकी सेल भारतीय बाजार में 15 अक्टूबर से शुरू होगी. ये प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं.

इस डिवाइस की कीमत 3,999 रुपये है. इसका कोर डिजाइन बदला नहीं है. इसे टेलिविजन या मॉनिटर से HDMI पोर्ट का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया जा सकता है. साथ में, रिमोट भी है जो ज्यादातर टेलिविजन को पावर और वोल्यूम के लिए कंट्रोल कर सकता है.

इसमें नया 1.7GHz का क्वॉड कोर प्रोसेसर है जो फायर टीवी स्टिक के दूसरे जनरेशन के मुकाबले 50 फीसदी ज्यादा पावरफुल होने का दावा है. यूजर इंटरफेस को रिडाइन किया गया है जिसमें यूजर प्रोफाइल, बेहतर सर्च और कंटेंट डिस्कवरी और अमेजन के Alexa वॉयस असिस्टेंट का एक्सेस है. ऐप और उसके डेटा के लिए 8GB का इंटरनल स्टोरेज है.

दूसरा स्ट्रीमिंग डिवाइस Amazon Fire TV Stick Lite है. इसकी कीमत 2,999 रुपये है और इसका लुक Fire TV Stick (3rd Gen) से मिलता-जुलता है. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स भी एक जैसे हैं. इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन 60fps तक की स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है. इसमें HDR फॉर्मेट के लिए सॉफ्टवेयर लेवल सपोर्ट और 8GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है. यूजर इंटरफेस में Alexa और दूसरे फीचर्स का एक्सेस है.

