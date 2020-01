Amazon, Flipkart Sale 2020: हेडफोन, स्पीकर्स को आधे दाम में खरीदने का मौका, जानें बेस्ट ऑफर्स

Amazon, Flipkart Sale 2020: अमेजन की ग्रेट इंडियन (Great Indian Sale) और फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे (Republic Day Sale) सेल चल रही है. इस सेल में ग्राहकों को कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन्स आदि पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इन दोनों सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी भारी छूट मिल रही है. अमेजन की सेल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर 60 फीसदी तक का डिस्काउंट और फ्लिपकार्ट की सेल में 80 फीसदी तक की छूट मिलेगी. सेल में हेडफोन और स्पीकर्स पर शानदार ऑफर्स हैं. अमेजन की सेल में SBI के क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. फ्लिपकार्ट की सेल में ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड और कोटक महिंद्रा के डेबिट कार्ड पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

अमेजन की सेल में Boltt Blast 1200 ब्लूटूथ हेडफोन पर 2,000 रुपये की छूट है. ये हेडफोन 3,999 रुपये की कीमत के बजाय सेल के दौरान 1,999 रुपये में मिल जाएंगे. JBL GO पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर 2,399 रुपये के बजाय 1,599 रुपये में मिल रहे हैं. JBL Flip 4 पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर 9,999 रुपये की कीमत के बजाय आप 6,999 रुपये में खरीद सकते हैं.

सोनी के MDR-XB510AS हेडफोन 2,990 रुपये के बजाय 2,374 रुपये की कीमत में मिल रहे हैं. Boltt के Blast 100 Hi-Fi Stereo ब्लूटूथ हेडफोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Flipkart Republic Day Sale 2020: आज से शुरू हुई सेल, स्मार्टफोन्स और कपड़ों पर भारी डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट की इस सेल में boAt Airdopes 382 True वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर 4,990 रुपये के बजाय 2,899 रुपये में मिल रहा है. boAt Rockerz 400 Super Extra Bass ब्लूटूथ हेडसेट 2,990 रुपये के बजाय 999 रुपये की कीमत में मिल जाएगा. सेल के दौरान आपको JBL T450BT Extra Bass Bluetooth Headset 3,499 रुपये के बजाय 1,999 रुपये में मिल जाएगा. Bose SoundLink Around Ear II Bluetooth Headset 19,000 रुपये के बजाय 9,999 रुपये में मिल जाएगा.

Sony XB10 10 W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 4,990 रुपये के बजाय 2,999 रुपये में मिल जाएगा. boAt Rugby 10 W ब्लूटूथ स्पीकर 3,990 रुपये की कीमत के बजाय 1,049 रुपये में उपलब्ध है. JBL Go PLUS पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 2,799 रुपये की कीमत के बजाय 1,499 रुपये में मिल जाएगा. Philips BT64 3 W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 1,999 रुपये की कीमत के बजाय 1,299 रुपये में उपलब्ध है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.