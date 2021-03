Amazon Fab Phones Fest: Xiaomi, Vivo, Samsung समेत टॉप ब्रांड के स्मार्टफोन्स 40% तक सस्ते; 25 मार्च तक खरीदारी का मौका

Amazon Fab Phones Fest Sale: अमेजन इंडिया ने फैब फोन्स फेस्ट का एलान किया है. इस सेल में ग्राहक अपने पसंदीदा मोबाइल फोन और एक्सेसरीज पर 40% तक डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. इस सेल में नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स जैसे OnePlus 9 सीरीज, Redmi Note 10 सीरीज, Samsung Galaxy M12, OPPO F19 Pro+, Samsung M02 और M02s और Mi 10i पर भी शानदार ऑफर मौजूद हैं. यह सेल 22 मार्च से शुरू हो गई है और 25 मार्च तक जारी रहेगी.

सेल के दौरान ग्राहक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 1,000 रुपये तक की 10% छूट हासिल कर सकते हैं. वे टॉप ब्रांडों पर 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ 2,000 रुपये तक के अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं. प्राइम मेंबर्स एचडीएफसी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर एडवांटेज नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें ईएमआई विकल्प 1,333 रुपये प्रति महीने से शुरू होंगे.

अमेजन की इस सेल में Redmi Note 10 सीरीज, Redmi 9 Power और Mi 10i एडिशनल बैंक ऑफर के साथ उपलब्ध होंगे. हाल ही में लॉन्च किए गए Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 आकर्षक ऑफर के साथ दोपहर 12 बजे फ्लैश सेल में उपलब्ध होंगे. शाओमी स्मार्टफोन इस सेल के दौरान 12 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई के साथ खरीदे जा सकते हैं.

सेल में Samsung M12, Samsung M02 और Samsung M02s पर भी ऑफर मिल रहा है. इन ऑफर में स्मार्टफोन पर 25% तक की छूट और 6 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं. हाल ही में लॉन्च किए गए Samsung Galaxy M12 पर बैंक ऑफर के साथ 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा. भारत का पहला 7000mAh वाला स्मार्टफोन Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन 6,000 रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध होगा.

ग्राहकों को OnePlus मॉडल पर शानदार छूट मिल सकती है. OnePlus Nord 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा. वनप्लस स्मार्टफोन्स 6 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई जैसे शानदार बैंक ऑफर्स के साथ और भी अधिक किफायती हो जाएंगे. इस सेल में ग्राहकों को iPhone 12 Mini में भी कटौती का फायदा मिलेगा. यह स्मार्टफोन सबसे तेज चिप वाले शक्तिशाली A14 बायोनिक चिप से लैस है. यह फोन बैंक ऑफर के साथ 61,100 रुपये में उपलब्ध होगा.

वीवो के स्मार्टफोन्स पर 5000 रुपये तक के बैंक ऑफर्स के साथ 30% तक की छूट मिल रही है. यहां ग्राहक एक्सचेंज पर 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त कर सकते है.वहीं, सेल के दौरान 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ ओप्पो स्मार्टफोन पर 35% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं.

