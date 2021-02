Amazon Fab Phones Fest: Xiaomi, Samsung, Oppo समेत तमाम बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स 40% सस्ते; 25 फरवरी तक खरीदारी का मौका

अमेजन इंडिया ने Fab Phones Fest सेल का एलान किया है, जिसमें बड़े ब्रांड के स्मार्टफोन्स और एक्सेसरीज पर 40 फीसदी तक छूट मिल रही है. यह सेल 22 फरवरी से शुरू हो गई है और 25 फरवरी तक चलेगी. इनमें नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स जैसे Samsung M02, Samsung M02s, Redmi 9 Power, Mi 10i पर डिस्काउंट मिलेगा. सेल में ग्राहक सभी पॉपुल ब्रांड्स के फोन पर छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिनमें वनप्लस, शाओमी, सैमसंग, एप्पल, टेक्नो, Honor, लावा आदि शामिल हैं.

सेल के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक के कार्ड्स और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा, जो अधिकतम 1,250 रुपये का है. प्राइम मेंबर्स HDFC बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई का फायदा ले सकेंगे, जिसमें ईएमआई केवल 1,333 रुपये प्रति महीने से शुरू है.

लेटेस्ट लॉन्च में, Samsung Galaxy M02s 10,499 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में मिल रहा है. Vivo V20 2021 को 27,990 रुपये के बजाय 24,990 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, Lava Z1 की कीमत 5,999 रुपये के बजाय 4,999 रुपये है. Samsung Galaxy M02 को 7,999 रुपये के बजाय 6,999 रुपये में खरीद सकते हैं. OnePlus 8 Pro की सेल में कीमत 54,999 रुपये है. OnePlus 8 Pro को 54,999 रुपये के बजाय 47,999 रुपये में खरीद सकते हैं. Redmi 9 Power की कीमत 13,999 रुपये के बजाय 10,499 रुपये है. Samsung Galaxy M51 को 28,999 रुपये के बजाय 21,749 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं, Redmi Note 9 Pro को 16,999 रुपये के बजाय 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy M31s को 22,999 रुपये के बजाय 19,499 रुपये में खरीद सकते हैं. iPhone 12 Mini की कीमत 69,900 रुपये के बजाय 64,900 रुपये है. OnePlus 8T 5G को 42,999 रुपये के बजाय 36,999 रुपये में खरीद सकते हैं. Redmi Note 9 की सेल में कीमत 14,999 रुपये के बजाय 10,999 रुपये है.

अमेजन की इस सेल में पावरबैंक पर 60 फीसदी तक की छूट मौजूद है. हेडसेट भी 60 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं. प्रीमियम मोबाइल केस पर 80 फीसदी तक की छूट है.

