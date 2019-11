Amazon Fab Phones Fest: स्मार्टफोन्स पर मिल रही है 40% तक छूट, 29 नवंबर तक चलेगी सेल

अमेजन की Fab Phones Fest सेल की आज से शुरुआत हो गई है. इस सेल में कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर डील और ऑफर्स मौजूद हैं. Fab Phones Fest सेल में स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है. यह सेल 29 नवंबर तक चलेगी. अमेजन ने इस सेल के लिये एक्सिस बैंक के साथ करार किया है जिसके तहत बैंक के ग्राहकों के लिये डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. यह डिस्काउंट एक्सिस बैंक के कार्ड के जरिये ईएमआई ट्राजैक्शन करने पर ही मिलेगा.

एप्पल का iPhone XR 42,900 रुपये में मिल रहा है. इस फोन की बाजारी कीमत 49,900 रुपये है. इस सेल में खरीदारी के समय पुराना फोन बदलने पर 7,050 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. कई बड़े बैंक के क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट ईएमआई उपलब्ध है. इसके अलावा एक्सिस बैंक के ग्राहक ईएमआई ट्राजैक्शन के जरिए कार्ड पर 1,500 तक का इंस्टैंट डिस्काउंट ले सकता है.

OnePlus 7T को इस सेल में 34,999 में खरीदा जा सकता है. बाजार में इस फोन की कीमत 37,999 रुपये है. इसके अलावा पुराना मोबाइल फोन बदलने पर 7,050 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूजर्स को 1,500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

अमेजन इस फोन को डिस्काउंट के साथ 42,999 रुपये की कीमत पर बेच रहा है. इस फोन का ऑरिजनल प्राइस 52,999 रुपये है. HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स लिमिटेड पीरियड के लिये 2,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं. नो कॉस्ट ईएमआई पेमेंट का ऑप्शन चुनिंदा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर मिलेगा.

अमेजन की इस सेल में Honor 20 22,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. फोन पहले 32,999 रुपये में बेचा जा रहा था लेकिन कीमत की कटौती के बाद यह 24,999 रुपये पर आ गया था. पुराने स्मार्टफोन को बदलने पर 7,050 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा.

Apple ने भारत में iPhone XR बनाना किया शुरू, घरेलू मार्केट में बिक्री के साथ एक्सपोर्ट भी करेगी

Vivo V17 Pro की डिस्काउंट के साथ कीमत 27,990 रुपये है. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर 8,050 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं. कुछ बड़े बैंक के क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी.

इस सेल में Galaxy M30 को 16,490 रुपये के बजाय 12,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. एक्सचेंज ऑफर के तहत 7,050 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.