Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) स्मार्ट स्पीकर भारत में लॉन्च; 13,999 रुपये कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) launched in India: Amazon Echo Show 8 (2nd Generation) बुधवार को भारत में लॉन्च हुआ है. नया मॉडल Echo Show 8 का अपग्रेड है, जो अमेरिकी कंपनी ने पिछले साल भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. Echo Show 8 (2nd Gen) बेहतर कैमरा के साथ आता है.

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) की भारतीय बाजार में कीमत 13,999 रुपये है. हालांकि, वर्तमान में कंपनी इसे सीमित अवधि के लिए डिस्काउंट के साथ 11,499 रुपये की कीमत में बेच रही है. यह ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इसे अमेजन डॉट इन के जरिए खरीदा जा सकेगा. और ग्राहक इसके साथ 100 रुपये की अतिरिक्त कीमत पर स्मार्ट बल्ब या 599 रुपये पर टीवी और चार्जर के लिए स्मार्ट प्लग खरीद सकते हैं.

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) में 8 इंच का अडैप्टिव कलर डिस्प्ले 1,280×800 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. इसके साथ 2 इंच के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं. इस डिवाइस में पिछले मॉडल के मुकाबले सबसे बड़ा बदलाव 13 मेगापिक्सल का कैमरा है. नया कैमरा सेंसर अमेजन के ऑटो-फ्रेमिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है, जिससे ऑटोमैटिक पैन और जूम में मदद मिलती है.

अमेजन ने Echo Show 8 (2nd Gen) में अपग्रेडेड, ऑक्टा-कोर मीडिया टेक MT8183 प्रोसेसर भी दिया है, जिसकी मदद से पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी. पिछले मॉडल में क्वॉड कोर मीडिया टेक MT8163 SoC प्रोसेसर मौजूद था. हालांकि, नए Echo Show 8 में 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है. लेकिन आप अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मोबाइल डिवाइस और Echo Show 8 के बीच ऑडियो स्ट्रीम करने के लिए Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) का सपोर्ट है.

अपने फोन के अलावा Echo Show 8 (2nd Gen) में आप कई वेब सर्विसेज के जरिए भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जिसमें अमेजन प्राइम म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गाना, हंगामा, जियो सावन और स्पोटिफाई शामिल है. आप Alexa से अमेजन प्राइम वीडिया और नेटफ्लिक्स के अपने पसंदीदा शो को चलाने के लिए भी कह सकते हैं. Alexa वीडियो कॉल या आपके कंपेटिबल स्मार्ट होम डिवाइसेज को भी कंट्रोल कर सकता है.

