Amazon, Ebay समेत कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स डाउन, Guardian, द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म भी ग्लोबल आउटेज का शिकार

Internet Down: दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेबसाइट्स को वैश्विक आउटेज का सामना करना पड़ा है. इससे उनकी खबरें और सोशल मीडिया ट्रैफिक रूक गया है. कई न्यूज वेबसाइट जिसमें Guardian, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग न्यूज डाउन थी. इसके साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, Ebay आदि भी डाउन रहीं. यह मामला कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या CDN से संबंधित है. इसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स कनेक्शन फेलियर और “Error 503 Service Unavailable” दिखा रही थीं.

Reddit भी कुछ समय के लिए डाउन रही. इसके साथ Twitch, GitHub और Quora भी आउटेज का शिकार हुईं. प्रभावित हुई कुछ दूसरी वेबसाइट्स में Stack Overflow, gov.uk, Hulu, HBO Max, PayPal, Vimeo और Shopify शामिल हैं.

Fastly एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो अमेरिका से बाहर आधारित है. यह आउटेज से प्रभावित कुछ मुख्य वेबसाइट्स को होस्ट करता है, जिनमें अमेजन भी शामिल है. फास्टली ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि वह वर्तमान में मामले को उसके CDN सर्वर पर जांच कर रही है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, वे मौजूदा समय में अपनी CDN सर्विसेज की परफॉर्मेंस पर संभावित असर की पड़ताल कर रहे हैं.

इस बीच एप्पल से संबंधित सभी सेवाएं, जो फास्टली CDN सर्वर पर होस्ट नहीं है, वे ठीक काम कर रही हैं. CDN सर्वर प्रोक्सी सर्वर की तौर पर काम करते हैं. फास्टली जैसी कंपनियां CDN सेवाओं का एक नेटवर्क चलाते हैं, जिससे वेबपेज के लोड होने का समय बहुत बेहतर होता है.

