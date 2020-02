Amazon Apple Days Sale: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max पर 12 हजार रु तक डिस्काउंट; 17 फरवरी तक मौका

Amazon Apple Days Sale: अमेजन (Amazon) की वेबसाइट पर एप्पल डेज (Apple Days) सेल चल रही है. यह सेल 11 फरवरी से शुरू हुई है और 17 फरवरी तक चलेगी. अमेजन की एप्पल डेज सेल में iPhone 11 सीरीज, iPhone XR के साथ दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे Apple Watch Series 4, MacBook और अन्य एक्सेसरीज पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा अमेजन सेल के दौरान कैशबैक और फाइनेंसिंग ऑप्शन के साथ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रहा है.

एप्पल का iPhone XR सेल में 47,900 रुपये में उपलब्ध है. यह कीमत इसके 128GB वाले वर्जन के लिए है. इस फोन का 64GB वर्जन अमेजन पर 44,900 रुपये में मिल जाएगा. एक्सचेंज पर 10,500 रुपये की छूट है. उदाहरण के लिए, एक पुराने iPhone 8 Plus से नया iPhone XR लेने पर आपको 8,150 रुपये की छूट मिलेगी. Samsung Galaxy Note 9 देने पर नये iPhone पर 8,400 रुपये की छूट मिल जाएगी. इसके अलावा अमेजन पर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 5 फीसदी (1500 रुपये) डिस्काउंट का ऑफर है और ICICI बैंक के डेबिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 10 फीसदी (1500 रुपये तक) का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

सेल में iPhone 11 की शुरुआती कीमत 64,900 रुपये है, HDFC बैंक के ऑफर में 6,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. iPhone 11 के 64GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन के साथ 58,900 रुपये होगी.

iPhone 11 Pro पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. 99,900 रुपये के बजाय यह फोन 93,900 रुपये में उपलब्ध है. इसके साथ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन के साथ 6,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इन दोनों डील को मिलाकर iPhone 11 Pro का 64GB मॉडल 87,900 रुपये में मिल जाएगा.

iPhone 11 Pro Max का 64GB मॉडल 1,03,900 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इसके साथ जो लोग HDFC क्रेडिट और डेबिट कार्ड या EMI ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें 7,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे यह फोन 96,900 रुपये में खरीदा जा सकता है.

अमेजन की इस सेल में Apple Watch Watch Series 4 पर 30 फीसदी तक छूट मिल रही है. HDFC बैंक कार्ड्स या EMI ट्रांजैक्शन के जरिए खरीदारी करने पर Apple Watch के मॉडल्स पर 4,000 रुपये तक की छूट का फायदा लिया जा सकता है. सेल में MacBook Air पर 6,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है.

