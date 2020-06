Amazfit Bip S स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च; 4,999 रु कीमत, 40 दिन की बैटरी लाइफ

भारत में Xiaomi के समर्थित बैंड Huami ने अपनी लेटेस्ट स्मार्टवॉच Amazfit Bip S को लॉन्च किया है. यह नई स्मार्टवॉच 5 ATM वाटर रसिस्टेंस और 40 दिन की बैटरी लाइफ के साथ आती है. इसमें जीपीएस सपोर्ट के साथ यूजर अपनी स्मार्टवॉच से ही फोन पर म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं. इस स्मार्टवॉच को सबसे पहले जनवरी में CES 2020 के मौके पर पेश किया गया था. यह भारत में पिछले साल लॉन्च हुई Amazfit Bip Lite के अपग्रेड के तौर पर आई है.

भारतीय बाजार में Amazfit Bip S की कीमत 4,999 रुपये है. यह स्मार्टवॉच अमेजन, फ्लिपकार्ट और Myntra के साथ ऑफलाइन स्टोर्स जैसे Croma, Reliance Digital और Poorvika Mobiles के जरिए भी उपलब्ध होगी. इसके साथ यह देश में Amazfit वेबसाइट के जरिए भी खरीदी जा सकेगी. इस स्मार्टवॉच की अमेरिकी बाजार में बिक्री पिछले महीने शुरू हुई थी जहां इसा दाम 69.9 अमेरिकी डॉलर (लगभग 5,300 रुपये) रखा गया था.

Amazfit Bip S में 1.28 इंच का ट्रांसफ्लेक्टिव कलर TFT डिस्प्ले 176×176 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ दिया गया है. डिस्प्ले पैनल के प्रोटेक्शन के लिए 2.5D कर्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है. स्मार्टवॉच में कई सेंसर हैं. ये सेंसर फिटनेस और स्लीप ट्रैकिंग करते हैं. Amazfit ने इसमें 10 स्पोर्ट्स मोड दिए हैं जिसमें ट्रेडमिल, आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, इंडोर साइकलिंग, आउटडोर साइकलिंग, ओपन वाटर, पूल, योगा, एलिपटिकल ट्रेनर और फ्रीस्टाइल शामिल हैं. स्मार्टवॉच में लगातार हर्ट रेट ट्रैकिंग और हर्ट रेट वॉर्निंग का भी फीचर मौजूद है. इसमें डिस्प्ले हमेशा ऑन रहने का फीचर भी शामिल है जिससे आप डिस्प्ले को छूए या बटन को दबाए बिना किसी भी समय मौजूदा तारीख और समय को देख सकते हैं.

कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ v5.0 और ब्लूटूथ लॉ एनर्जी (BLE) सपोर्ट दिया गया है. इस स्मार्टवॉच में 200mAh की बैटरी है जिससे एक बार रिचार्ज करने पर 30 दिन के इस्तेमाल और 90 दिन के स्टैंडबाई टाइम का दावा है. बैटरी से कम से कम इस्तेमाल करने पर 40 दिन तक चार्ज रहने की बात कही गई है. स्मार्टवॉच उन डिवाइस के साथ काम कर सकती है जो कम से कम एंड्रॉयड 5.0 या iOS 10 रन करती हो.

