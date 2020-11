15 जनवरी से बदल जाएगा लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका, बिना ‘0’ लगाए नहीं बनेगी बात

अगले साल 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है. 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले ‘0’ लगाना जरूरी होगा. यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने दी है. बता दें कि एक दिन पहले ही लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने ​के लिए पहले 0 लगाने की व्यवस्था की घोषणा की गई थी लेकिन यह कब से अमल में आएगी, इसकी तय तारीख का खुलासा नहीं किया गया था. हालांकि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए टेलिकॉम विभाग ने कंपनियों को 1 जनवरी तक जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा था.

अब मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि नई व्यवस्था 15 जनवरी से अमल में आने वाली है. इस बारे में जानकारी दे दी है. साथ में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा. लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाने का प्रस्ताव रेगुलेटर ट्राई का था, जिसे टेलिकॉम विभाग ने मान लिया है. इस कदम से टेलिकॉम सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबर हो सकेंगे.

All fixed to mobile calls will be dialed with prefix ‘0’ from 15th January 2021. There will be no change in dialing plan from fixed to fixed, mobile to fixed and mobile to mobile calls: Ministry of Communications

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) ने 20 नवंबर को जारी सर्कुलर में कहा है कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त एलान किया जाए, जिससे फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के लिए आगे 0 डायल करने की जरूरत के बारे में बताया जाए. एलान को तब चलाया जाना चाहिए, जब भी सब्सक्राइबर पहले 0 लगाए बिना फिक्स्ड से मोबाइल कॉल को डायल करे.

