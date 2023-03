500 शहरों तक पहुंची Airtel की 5G सर्विस, Jio पिछड़ा, कंपनी का क्या है कहना?

500 शहरों तक पहुंची Airtel की 5G सर्विस, Jio पिछड़ा, कंपनी का क्या है कहना?

Airtel’s 5G service reached 500 cities: टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 5जी नेटवर्क का विस्तार 235 और शहरों तक दिया है. कंपनी ने आज इसकी जानकारी दी. इसके साथ ही एयरटेल ने इस मामले में रिलायंस जियो को पीछे छोड़ दिया है. अब भारती एयरटेल की ओर से कुल 500 शहरों में 5जी सेवा की पेशकश की जा रही है. जबकि रिलायंस जियो 406 शहरों में यह सुविधा दे रही है. एयरटेल का क्या है कहना? कंपनी ने एक बयान में कहा है कि भारती एयरटेल की फास्ट स्पीड की 5जी सेवा देश के 500 शहरों के ग्राहकों को उपलब्ध है. एयरटेल ने अपने नेटवर्क में और 235 शहरों को जोड़ा है. बयान में कहा गया कि कंपनी प्रतिदिन अपने 5जी नेटवर्क पर 30 से 40 शहरों को जोड़ रही है. भारती एयरटेल में मुख्य तकनीकी अधिकारी रणदीप सेखों ने कहा, ‘‘5जी सेवाओं की पेशकश करने वाली पहली कंपनी एयरटेल थी, इस सेवा को अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। सितंबर 2023 तक हमारे 5जी नेटवर्क का विस्तार पूरे शहरी भारत तक हो जाएगा.’’ Samsung Galaxy F14 5G: दमदार बैटरी से लैस सैमसंग गैलेक्सी का नया फोन लॉन्च, कीमत 14490 रुपये से शुरू, ये है फीचर्स पीएम ने 6G के विजन डॉक्यूमेंट को किया पेश दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6जी के विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया था. इस दौरान उन्होंने 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेड भी लॉन्च किया था. पीएम ने कहा कि आज का भारत digital revolution के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोलआउट करने वाला देश है. 5G रोलआउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं.

