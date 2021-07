Airtel Xstream Fiber ने लॉन्च किया 99 रुपये का खास सब्सक्रिप्शन, यूजर्स को साइबर सुरक्षा देगी नई सर्विस

भारतीय एयरटेल (Bharti Airtel) ने भारत में एक नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट है. कंपनी ने कहा कि इससे यूजर्स को ऑनलाइन काम करते हुए सुरक्षित रहने और किसी साइबर अटैक से बचने में मदद मिलेगी. कंपनी के मुताबिक, यह प्लान मालवेयर और फर्जी वेबसाइट्स को ट्रैक और ब्लॉक करेगा. इस नई सेवा को साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों से निपटने के लिए पेश किया गया है. ऐसे समय में यह प्लान बहुत मदद करेगा, जब लोग वर्क फ्रॉम होम और घरों से ही पढ़ाई कर रहे हैं.

एयरटेल का कहना है कि नई सर्विस जोखिम वाली वेबसाइट्स और ऐप्स को रियल टाइम में ब्लॉक करेगी. इसके लिए कंपनी अपने नेटवर्क सिक्योरिटी एपरेटस का इस्तेमाल करेगी. यह उन डिवाइसेज के लिए होगा, जो Airtel Xstream Fiber के कनेक्टेड हैं. सिक्योर इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की कीमत 99 रुपये रखी गई है.

टेलिकॉम कंपनी सर्विस को मुफ्त में भी ऑफर की जा रही हैं, लेकिन केवल एक महीने के लिए. भारती एयरटेल के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शास्वत शर्मा ने कहा कि सिक्योर इंटरनेट हमारे ग्राहकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने का एक आसान और बहुत प्रभाव वाला समाधान है.

एयरटेल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ग्राहकों को इस सर्विस के साथ कई सिक्योरिटी मोड मिलेंगे. इनमें चाइल्ड सेफ और सेफ्टी मोड शामिल है, जिससे वेबसाइट्स को ब्लॉक करने में मदद मिलेगी. सर्विस बच्चों के लिए अनुपयुक्त, अनचाहे ऐप्स को भी ब्लॉक करेगी. इसमें ऑनलाइन खतरों और दूसरी चीजों से भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी.

एयरटेल की सिक्योर इंटरनेट सर्विस को सब्सक्राइब करना बेहद आसान है. व्यक्ति को केवल अपने एंड्रॉयड या आईओएस फोन पर एयरटेल थैंक्स ऐप को खोलना है और एक्सपलोर में जाकर इंटरनेट सिक्योरिटी को क्लिक करना है. ग्राहक इस एयरटेल ऐप का इस्तेमाल करके सर्विस को एक्टिवेट या इनेक्टिवेट कर सकते हैं. जैसा पहले बताया गया है, सर्विस सभी एयरटेल Xstream फाइबर यूजर्स के लिए उपलब्ध है और यूजर्स को इसके लिए केवल 99 रुपये प्रति महीने का भुगतान करना होगा. सब्सक्रिप्शन 30 दिन के ट्रायल के साथ भी आती है.

