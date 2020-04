4G नेटवर्क में Jio ने किया टॉप, डाउनलोड स्पीड में Airtel और अपलोड में Vodafone सबसे आगे

वीडियो देखने और व्हाट्सऐप, स्काइप जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके वॉयस कॉल करने के लिए भारती एयरटेल (Bharti Airtel) देश में सबसे बेहतरीन नेटवर्क बन गया है. यह मोबाइल ऐनालिटिक फर्म ओपनसिग्नल (Opensignal) की रिपोर्ट में यह कहा गया है. कंपनी डाउनलोड स्पीड में भी 10.1 mbps के साथ सबसे आगे है, जबकि वोडाफोन (Vodafone) ने अपलोड स्पीड में टॉप किया है. रिलायंस जियो (Reliance Jio) अभी भी 4G उपलब्धता में सबसे आगे है.

ओपनसिग्नल की रिपोर्ट देशभर के 48 शहरों में 80 लाख से ज्यादा डिवाइस से 1 दिसंबर 2019 और 28 फरवरी 2020 के बीच इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है. रिपोर्ट के मुातबिक स्मार्टफोन लोगों के लिए प्राइमेरी स्क्रीन बन गया है और कंटेंट को एक्सेस करने के लिए वायरलेस इंटनेट को प्राथमिकता मिल रही है. जिससे देशभर में वीडियो खपत की आदतें बदली हैं.

ओपनसिग्नल मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस पर वीडियो की क्वालिटी को 100 प्वॉइंट में रेट करती है, जिसमें वीडियो लेड टाइम, पिक्र रेजोल्यूशन देखा जाता है. एयरटेल इसमें 58.9 स्कोर के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद 56.5 स्कोर के साथ वोडाफोन है. जबकि जियो 53 के साथ तीसरे और आइडिया 52.8 के साथ है. वोडाफोन और आइडिया को यहां अलग से ऑपरेटर के तौर पर देखा जाता है क्योंकि दोनों अलग ब्रांड हैं.

वीडियो के अलावा एयरटेल वॉयस ऐप में भी 75.5 स्कोर के साथ सबसे आगे है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आइडिया, जियो और वोडाफोन का स्कोर क्रमश: 74.4, 73.6, और 73.2 रहा है. ओपनसिग्नल वॉयस ऐप को मोबाइल ऐप जैसे व्हाट्सऐप, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर आदि पर देखता है.

डाउनलोड स्पीड की बात करें, तो एयरटेल 10.1 mbps के साथ टॉप पर है जबकि वोडाफोन और आइडिया की स्पीड पिछली रिपोर्ट के मुकाबले थोड़ी बढ़कर क्रमश: 9.5 mbps और 9.2 mbps रही है. जियो डाउनलोड स्पीड में कुछ पीछे 7.3 mbps स्पीड के साथ है.

अपलोड स्पीड के मामले में ओपनसिग्नल ने कहा है कि वोडाफोन 3.9 mbps स्पीड के साथ सबसे आगे है जिसके बाद 3.6 mbps के साथ आइडिया, 2.9 mbps के साथ एयरटेल और 2.6 mbps के साथ जियो है. अपलोड स्पीड मोबाइल डिवाइस में जरूरी होती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल शेयरिंग और वीडियो चैट ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

4G की उपलब्धता में जियो अभी भी देश में 98.2 फीसदी स्कोर के साथ सबसे आगे बना हुआ है. इयके बाद एयरटेल है जो 94.5 फीसदी के साथ है. वोडाफोन और आइडिया इस मामले में थोड़ा पीछे क्रमश: 83.8 फीसदी और 82.6 फीसदी के साथ हैं.

