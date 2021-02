Jio को टक्कर! Airtel का भारत में 5G के लिए Qualcomm के साथ करार, सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का टारगेट

टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Airtel) और चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी क्वॉलकम (Qualcomm) ने मंगलवार को भारत में 5G उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिए समझौते का एलान किया. कंपनी ने बयान में बताया कि उसका लक्ष्य देश में किफायती और जल्दी ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराना है. भारत में सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने पर तमाम बड़ी टेलिकॉम कंपनियां जोर दे रही है, जिसमें रिलायंस जियो सबसे आगे है. ऐसे में एयरटेल की कोशिश जियो से मुकाबला करने की है.

एयरटेल हाल ही में भारत की पहली टेलिकॉम कंपनी बनी जिसने हैदराबाद शहर में एक लाइव कमर्शियल नेटवर्क में 5G नेटवर्क का प्रदर्शन किया, जिसने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं को दिखाया. कंपनी के बयान के मुताबिक, एयरटेल के नेटवर्क विक्रेता और डिवाइस पार्टनर्स के जरिए कंपनी 5G RAN प्लेटफॉर्म्स का वर्चुअलाइज्ड और ओपन RAN बेस्ड 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए क्वॉलकम 5G RAN प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेगी.

इसमें आगे कहा गया है कि O-RAN के फ्लैक्सिबल और बड़े स्तर के आर्किटेक्चर से छोटे और मध्य आकार के कारोबारों को 5G नेटवर्क को उपलब्ध कराने में नए मौके मिलेंगे. ओपन RAN या ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर इंडस्ट्री की शब्दावली है. बयान में कहा गया है कि एयरटेल और क्वॉलकम टेक्नोलॉजीज कई चीजों के लिए समझौता करेंगी, जिसमें 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) शमिल है, जो गीगाबीट स्पीड पर घरों और कारोबारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डिलीवर करेगा.

बयान के मुताबिक, समझौते का लक्ष्य पूरे भारत में किफायती और जल्दी ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराना है, जिससे आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी की चुनौतियों का समाधान हो सके, जो आज की रिमोट, मोबाइल फर्स्ट समाज में महत्वपूर्ण बन रहे हैं.

एयरटेल 5G सोल्यूशंस जिसमें FWA सर्विसेज शामिल हैं, उनसे ग्राहकों को मल्टी गीगाबीट इंटरनेट स्पीड वायरलेसली मिलने की उम्मीद है, जिसके साथ कई इनोवेशन भी उपलब्ध होंगे. यूजर्स के लिए, 5G की तेजी से असीमित संभावनाओं की डिजिटल दुनिया बनेगी जैसे सेकेंड में गीगाबाइट साइज फाइल का डाउनलोड और स्मार्टफोन्स में 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, वर्चुअल रिएलिटी और स्मार्ट होम्स.

